“Le Site” : l’humanité des anonymes au pied du mur

Entre théâtre et installation, Nicolas Mouzet Tagawa fait de l’espace la matière d’un jeu aux règles floues, aux échos géopolitiques.

S'il fallait encore s'en convaincre : chaque regard du public façonne l'œuvre avec et outre l'intention de l'artiste. Regard toujours chargé de l'état de celle ou celui qui le porte, contexte inclus. Ainsi découvrir Le Site quelques heures après l'attaque de l'Ukraine par la Russie de Poutine ne peut que marquer notre perception de cette création de Nicolas Mouzet Tagawa habitée d'abord par sa scénographie.

À l’arrière-plan, de grands panneaux blancs vaguement rangés, parallèles. Off, une voix flûtées chante le monde qu’on n’envisage jamais que partiellement. Les panneaux glissent, peu à peu semblent s’animer d’intentions – attirances, rejets, alliances –, confinant à la comédie. L’ensemble gronde et accélère, en une sorte de ballet drôle et inquiétant.

Une paroi s’esquisse enfin, de derrière laquelle arrivent des silhouettes : avancée obstinée d’êtres sans visage, d’humains anonymes au pied du mur. Sont-ce les victimes d’un système ? ses sentinelles ? On songe aux murs érigés par Israël, par les USA de Trump, à l’exclusion, à la surveillance.

©Serge Gutwirth

“Accrochez-vous !”

Des brèches s'entrouvrent, où pourront s'engouffrer la musique, l'échange, une mise en abyme du Site d'où jaillira la fiction, avec ses Sitœillens et leurs points de vue, leurs activités : se repérer, se situer, tracer, mesurer. Tisser des liens aussi : de fil ou de corde. "Accrochez-vous !"

Combien résonne cette fugace invective alors que des scènes de guerre colonisent les esprits et jettent des populations sur les routes. Portée par Aminata Abdoulaye Hama, Claire Rappin, Jean-Baptiste Polge et Julien Geffroy, la douce montée d’une mélopée proche du murmure fait l’effet d’un baume sur les failles et les inquiétudes qui nous traversent.

Le "labyrinthe existentiel" imaginé par Nicolas Mouzet Tagawa nous offre à la fois l'apparence, la présence, et un dialogue intime, quasiment muet, avec l'invisible.

Bruxelles, Océan Nord, jusqu'au 2 mars, en coprésentation avec l'Atelier 210 – 02.216.75.55 – www.oceannord.org ou www.atelier210.be