Mozart sur les planches n'a pas l'air d'un génie, cherchez l'erreur

Journaliste Culture et Société, Responsable de la rubrique La Libre Explore

Au départ du projet, "l'ambition, nous dit la metteuse en scène Daphné D'Heur, d'offrir un spectacle musical, féérique et joyeux, voyageant au cœur de la création d'une des plus grandes œuvres de Wolfang Amadeus Mozart". Du côté du récit, nous seront joués les derniers mois d'existence de Mozart. En 1791, le compositeur, âgé de 35 ans, est fatigué : il a perdu son protecteur l'empereur Joseph II, et son opéra Cosi Fan Tutte n'a pas eu le succès escompté. Il poursuit le projet immense de la Flûte enchantée avec son ami propriétaire d'un théâtre, Emanuel Schikaneder. Mais voilà, son épouse Constance, enceinte, lui réclame l'argent pour éléver sa progéniture quand Mozart ne se résout pas à donner des cours de piano pour vivoter. "J'ai besoin de composer", éructe-t-il en virevoltant dans ses redingotes en velours de toutes les couleurs.

Et on a, dès le départ, le sentiment que la psychologie du personnage n’est pas en accord avec le jeu de scène. Notre Mozart, Maroine Amimi, parvient parfois à (re) capter notre attention, quand il sort son nuancier, quand il ne gesticule pas trop vite sur la musique que son personnage est censé inventer avec génie.

Au piano, C’est Cindy Besson qui joue Mozart pianiste. Son jeu, musical, se distingue des autres voix. Et c’est pour cela qu’on est toujours un peu triste quand son piano est recouvert par des saillies vocales qui cherchent à faire concurrence à la musique mozartienne.

Le génie n’a pas besoin d’être enflé

On aurait voulu que la musique puisse exister par elle-même, puisque l'idée est d'incarner la musique de Mozart. On aurait voulu sortir de la farce, car le morceau de vie qu'on veut nous conter est d'une richesse immense. C'est le moment où, de manière concomitante, Mozart invente La Flûte enchantée, dessine sa monumentale Messe des Morts, (ou Requiem) tout en pensant l'opéra du couronnement de Leopold II, La Clémence de Titus.

On est témoin du travail de chorégraphie, (Emmanuelle Lamberts). On aime des images qui s’extrairont du flux de l’histoire pour rester dans nos esprits – notamment le très amusant passage de Papageno, homme-oiseau, qui ressemble à un Cherokee mouillé et outré – merci Fabian Finkels alias Schikaneder.

Mais quand on regarde l’objet comme un tout, il nous semble un peu boursouflé. Beaucoup de costumes troublent notre œil sans habiller comme il faudrait la psyché des personnages. Beaucoup de tourbillons éparpillent les échanges. Les émotions, trop appuyées, se plaquent au décor. Paradoxalement, les lumières, les objets de scène font de l’ombre aux comédiens et aux chanteurs. Le théâtre de Schikaneder nous fait face, avec son rideau, ses planches, ses balcons, sa Reine de la Nuit, mais la mise en abyme n’aura pas lieu.

“La flûte enchantée”, (2h10) au théâtre Royal du Parc, jusqu’au 2 avril. Infos : https://www.theatreduparc.be