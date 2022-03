Quand la violence dynamite la famille

Le Dîner, formidable et terrible roman d’Herman Koch, porté à la scène et joué avec brio.

Après un passage en décembre au Théâtre National, Le Dîner, mis en scène par Jean-Michel Frère, est à voir au Théâtre de Namur. Déjà, la scénographie vaut le détour : le public, en petit comité, partage ou presque une grande table avec les deux excellents acteurs du spectacle : Nicolas Buysse et Lara Persain. Certains spectateurs peuvent même s'attabler et partager avec eux un verre de vin blanc dans l'ambiance chaude d'une myriade de lampes tombant du plafond.

Le couple de Paul et Claire semble respirer le bonheur d'être ensemble. Mais ceux qui ont lu le roman coup de poing d'Herman Koch savent que bientôt tout deviendra un pugilat émotionnel, avec une violence digne du film Festen.

Le couple attend l’arrivée du frère de Paul, Serge, brillant politicien promis à un poste de Premier ministre, et Babette, sa superbe épouse. Ils ont choisi un restaurant étoilé avec un maître d’hôtel obséquieux qui détaille avec le petit doigt les plats du menu.

Une soirée qui ne plaira certainement pas à Paul et Claire qui ne supportent pas l’assurance arrogante de Serge et Babette. Mais ils doivent ce soir-là parler de leurs fils de 16 ans et de l’énorme « bêtise » qu’ils ont faite.

Jean-Michel Frère fait jouer les rôles des quatre protagonistes par les deux mêmes acteurs, ce qui rend le spectacle moins facilement lisible, mais plus subtil et ambigu. Nicolas Buysse et Lara Persain réussissent brillamment à passer sans cesse d’un personnage à l’autre.

©Caroline Lessire

On ne comprend que peu à peu la portée du crime des deux garçons et de sa révélation via une vidéo postée sur Youtube. On y voit une sdf frappée et brûlée par deux jeunes qu’on ne reconnaît pas, mais les parents savent que ce sont eux.

L’origine de la violence

Avec Le Dîner paru en français en 2010, l'écrivain hollandais livrait une fable caustique, drôle, mais en réalité extraordinairement cruelle qui posait cette question terrible à ses lecteurs : qu'avons-nous fait de nos enfants ? Quelle génération avons-nous engendrée ? Quel monde leur laissons-nous, rongé par la violence, le chacun pour soi et le racisme ? Après la formidable libération des esprits et des mœurs dans les années 60, serait-on tombé à la génération "zéro", celle de la haine et du plaisir immédiat, sans filets ?

Comment vont alors réagir les parents, c’est le suspense de la pièce. Vont-ils couvrir leurs enfants pour ne pas tuer leur avenir (le livre était basé sur un fait réel arrivé en Espagne et où les jeunes furent condamnés à 17 ans de prison) ou les dénoncer à la police ? Et qu’aurions-nous fait, nous, à leur place ?

La pièce bouscule nos préjugés, notre « bien-pensance ». Où se situent le bien et le mal ? Elle aborde aussi par ce dialogue en huis clos autour d'une table, l'éducation, la violence gratuite, l'origine de la violence des enfants : est-elle aussi le fruit de celle de leurs parents et de la société ?

Le Dîner, au Théâtre de Namur, jusqu’à 26 mars