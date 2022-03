Vivre sans être vu pour être heureux ?

De prime abord, on pourrait dire qu’il faut s’accrocher. Les cinq premières minutes de cette pièce intitulée À travers la pierre ★★ confrontent sacrément le spectateur. Le voilà face à une bande d’hurluberlus qui pédalent à toute vitesse sur scène pour produire leur lumière, dépenaillés, pas gênés, parlant fort et faisant peine. Mais ce sentiment ne dure pas, et même mieux que cela, on penche sa tête pour être sûr de bien suivre.

Le spectateur regarde sous la terre, mais n'y est pas lui-même. Il a accès pendant un fugace moment (1h15) à la vie qui a lieu sous la surface. Car, vous ne le saviez pas, mais une foule d'humains a quitté la Terre, pour s'installer à l'abri des regards de la société. "Car la surface regarde partout" dit le personnage incarné par Raphaël Van Keulen. Un Raphaël Van Keulen, qui épate, par tout l'espace que prend sa voix, il en ferait bien s'effondrer les galeries où ces hommes taupes ont décidé de vivre.

Le peuple marginal, le peuple libre

Parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'ils ne pouvaient/voulaient pas suivre le rythme de la société du progrès – "les hommes politiques aiment le progrès, et le progrès demandent de l'argent" – ils ont élu domicile à un endroit où ils ne sont plus vus. Hors de la lumière du jour, ils échappent au jugement sociétal.

Au moment où le spectateur apparaît dans leur vie quotidienne, les hommes taupes sont en proie à la peur de voir leur monde s'effondrer. Un bruit mal identifié vrombit, fait trembler les tunnels, écho de notre chagrin". "Mais il ne faut pas laisser la surface s'infiltrer". Le monde fragile qui vivote sous la croûte terrestre est un univers où il faut pédaler pour avoir de la lumière et où la nourriture se résume à une taupe frite ou rôtie, mais, ici on lit, on fait de la musique, de la mathématique existentielle. On aspire à une vie dans laquelle la poésie et l'amour cherchent à se faire entendre. Le personnage incarné par Boris Olivier sait le gain d'une vie invisibilisée, mais libre en pensée.

Un môme (Camille Ballet) y est né, qui ne connaît que cette vie-là. Quand il était petit, quelqu'un était monté à la surface pour lui en rapporter des lucioles. Mais le gamin a grandi, il a envie d'aller voir la grande ville sous laquelle il dort depuis 18 ans. Il hésitera à surgir de l'ultime bouche d'égout. La vie a la surface vaut-elle la peine d'être vécue quand elle nous oblige à vivre en rampant, à "glisser sur le savon", chuter, et se noyer dans la crasse de la quotidienneté.

Les hommes taupes ne sont pas des sous-hommes, ils sont une rumeur. Ils susurrent autre chose que la morale sociale. Et cherchent une autre voie pour vivre leur humanité. Ils ne craignent plus rien, et sûrement pas la mort, et c’est sans doute pour cela qu’au premier abord, ils font peur au spectateur. Ils ne font plus société. Le texte signé de Van Keulen et Olivier, claque dans les oreilles, vibre d’actualité, secoue les individualités. Ne sommes-nous pas des fourmis qui s’agitent à la surface de la Terre, en ayant oublié l’essence de l’existence ?

“À travers la pierre”, au Centre Culturel des Riches Claires, à Bruxelles, jusqu’au 25 mars. Infos : https://lesrichesclaires.be