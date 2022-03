Une délicieuse enquête-performance de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, pour quelques jours aux Tanneurs.

Artisans d’un théâtre de l’humilité, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini n’en font pas moins preuve d’une généreuse ambition créatrice.

En témoigne leur pièce Reality, basée sur les carnets où la Polonaise Janina Turek consigna, cinquante années durant, les moindres faits, rencontres et autres repas de sa vie. D'une œuvre qui n'en était pas une, le tandem italien – qu'inspire la méthode Pina Bausch – tire la matière d'une exploration théâtrale poétique.

Entre faits et fiction, entre quête et performance, se dévoile la banale complexité d’une existence, théâtralisée avec mesure et infiniment de justesse. En italien surtitré, un accueil à saluer aux Tanneurs.