"L'humoriste belge a un côté très rassurant pour les Français" Plus que jamais, la France attire nos artistes. Mais pour quelles raisons ? Le festival Namur is a Joke réunira une grande palette d'humoristes belges du 24 au 27 mars. ©JC Guillaume Stéphanie Bocart Journaliste





Les humoristes belges ont le vent en poupe et sont désormais de plus en plus nombreux à être "alpagués" par la France (Alex Vizorek, Guillermo Guiz, Florence Mendez, Laura Laune, Fanny Ruwet, Kody…). Pourquoi ? "La France nous aime bien parce que nous, ce que nous voulons, c'est rigoler. Nous avons un côté moins formaté que les humoristes français, dont on a l'impression qu'ils ont tous été à la même école, estime Fanny Ruwet. Vu que chez nous tout est en train de se créer, nous ne cherchons pas à gommer ce qui nous rend différent et nous avons beaucoup plus d'autodérision." Pour GuiHome, "l'humoriste belge a un côté très rassurant pour les Français...