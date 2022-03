"C(h)oeurs" : Toute l’émotion d’Alain Platel

En mars 2022, Alain Platel créait à Madrid, à l'invitation de Gérard Mortier, C(h)oeurs, avec orchestre, 80 choristes, deux enfants et dix danseurs. Mortier l'avait convaincu de monter un spectacle autour des choeurs de Verdi et de Wagner, et de voir comment l'émotion peut naître de ces grands moments de musique et peut se transformer en mouvement dans les corps.

Ces choeurs ont une histoire forte née autour des révolutions de 1848 quand les gens espéraient un monde plus juste. Ces musiques qui nous étreignent furent parfois, par la suite, récupérées par des idéologies mortelles (les grands-messes nazies de Nuremberg), mais au départ elles avaient cette vertu mobilisatrice que Platel leur rend pleinement.

Créé il y a dix ans, C(h)oeurs évoquait directement l’actualité d’alors comme les révolutions du printemps arabe avec sur scène des jets de chaussures et les enfants morts portés par la foule. Il a gardé ces scènes dans la nouvelle version.

Depuis lors, d’autres crises sont advenues et Alain Platel les évoque brièvement : à un moment, danseurs et choristes agitent de petits drapeaux ukrainiens, on entend la voix de Bart de Wever, et puis celle de Greta Thunberg expliquant qu’on lui a volé son enfance.

Mais pour l'essentiel, le spectacle reste le même mais interprété cette fois par l'Opera Ballet de Flandre avec orchestre et choeur de 60 chanteurs jouant et chantant y compris dans la salle elle-même, avec 14 danseurs, deux enfants et une soprano.

©Filip Van Roe

Marguerite Duras

Même si certains passages (comme le début) semblent vieillis, C(h)oeurs garde pour l’essentiel sa force et sa beauté.

Alain Platel cite Marguerite Duras qui disait : « la vraie démocratie, c'est 7 milliards de gens qui vivent ensemble chaque jour la perte du monde. » Marguerite Duras qui disait que la plus grande erreur de toute idéologie est de penser qu'une femme de ménage est une femme de ménage (ou qu'un Flamand est un Flamand). C'est cette généralisation simpliste des gens qui est à la base de toute idéologie raciste. Un jour l'humanité disparaîtra et nous tous avec, riches comme pauvres.

Sans cesse, par la danse et la musique, Alain Platel montre la force du groupe, mais la nécessité d’y rester soi-même. Il montre la tension de l’unique contre l’unisson, de l’individu contre le groupe.

Comme il y a dix ans, le choeur se mêle étroitement aux danseurs, formant parfois une masse compacte, un coeur peint accroché à la poitrine, ou avec chacun ouvrant en cadence les mains peintes en rouge sous le Libera me du Requiem de Verdi.

Mais dans des duos, les danseurs habillés en blanc ou en rouge, montrent des corps individuels, crispés, souffrants, car ce sont ces corps fragiles qui témoignent de notre humanité à chacun face au groupe. On pense alors à des tableaux de Francis Bacon. Ces duos peuvent aussi être par contre pleins de tendresse et de sensualité.

Dans une des plus belles scènes du spectacle, chaque danseur et chaque choriste vient à son tour dire son nom et afficher dans sa langue (toutes les langues y sont) un mot qui lui est cher. Quand ce sont des Russes exilés en Europe, un frisson d’émotion nous étreint.

C(h)oeurs, à l’Opera d’Anvers, jusqu’au 25 mars, à l’Opéra de Gand du 2 au 15 avril et à l’Opéra de Lille du 11 au 14 jui