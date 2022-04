La résistance de L’Ange

Tout commence par "un flash" sur les bancs du Conservatoire de Mons. Alors étudiante, Jeanne Kacenelenbogen est "très marquée" par la performance de l'une de ses comparses inscrite dans l'année supérieure : Morgiane El Boubsi. Quelques années plus tard, elle assiste, à Paris, à une représentation de la pièce Mon Ange du Britannique Henry Naylor. Tout de suite, elle se sent chavirée par le cœur de l'histoire : "le poids de la survivance, de tout ce que font plein de gens pour que nous soyons ici aujourd'hui". Donc, "quand Michel Kacenelenbogen (directeur du Théâtre Le Public, NdlR) m'a parlé de ce texte, je lui ai dit : 'Ah ! Je crois bien que j'ai l'actrice pour le jouer !, se souvient-elle. Au départ, Michel voulait mettre le spectacle en scène. Puis, quand il m'a vue avec Morgiane, il m'a dit : 'Puisque tu le sens, fais-le !' Et c'est comme cela que Morgiane et moi, nous nous sommes retrouvées sur ce projet". Morgiane El Boubsi opine, en souriant. "Quand Jeanne m'a proposé ce rôle, ça ne m'a pas du tout surprise, confie-t-elle. J'ai lu le texte et je me suis dit, sans prétention : 'Oui, c'est pour moi'. Ça correspond à mon emploi de comédienne parce qu'il y a une force, que ça nécessite un ancrage".

Renoncer à l’exil

Monologue inspiré de faits réels, Mon Ange raconte l'histoire de Rehana ("l'Ange"), une jeune fille kurde qui vit avec ses parents, propriétaires d'une ferme, dans un petit village situé à quelques encablures de Kobané, dans le nord de la Syrie. Mais, alors que Rehana va intégrer l'École de droit, l'arrivée, en 2014, de l'organisation État islamique va tout bouleverser. En chemin vers la frontière turque, elle va renoncer à l'exil pour partir sauver son père, resté défendre la ferme familiale. Un périple semé d'atrocités au cours duquel elle croisera des combattantes des YPJ (Unités de protection de la femme), une faction kurde exclusivement féminine qu'elle rejoindra en tant que tireuse d'élite. Présumée décapitée par des djihadistes après plusieurs mois de violents affrontements, "L'Ange de Kobané" deviendra le symbole des combattantes martyres.

“La rage de la survie”

"Mon Ange est un texte riche et dense, reprend Morgiane El Boubsi. Ce n'est pas un spectacle sur la Syrie ; c'est un spectacle qui charrie des thèmes universels qui m'ont touchée, et portée, dès l'enfance même, comme le sens aigu de la justice. Rehana ramène tout à la justice. Je ne sais combien de fois elle le dit dans le texte. C'est un personnage qu'on admire parce qu'elle est très forte. Elle a cette rage de la survie". Jeanne Kacenelenbogen, dont c'est la première mise en scène, enchaîne : "La force de ce personnage est évidente ; le côté dur du texte est évident. Donc, très vite, on a voulu ramener de la lumière. Tout notre travail a consisté à non pas aller vers la mort, mais la résistance. On s'est servi de la naïveté, la jeunesse de ce personnage qui ne prémédite rien. Elle va de surprise en surprise et sa grande force, c'est son pouvoir de réaction : elle ne se laisse jamais abattre. Et ça, c'est quelque chose de très lumineux".

Alors que la jeune Rehana côtoie l'innommable (les massacres, les viols, les bombes, les tirs…), Morgiane El Boubsi, qui habite complètement ce personnage pendant plus d'une heure seule sur scène, ne se sent "pas du tout abattue". "Au contraire, affirme-t-elle, quand je sors de scène, je me sens forte, puissante. À la fois vidée aussi parce qu'émotionnellement c'est très intense, mais, en même temps, il y a quelque chose d'entier, de plein."

Pas de fusil sur scène

Pour son baptême de feu, Jeanne Kacenelenbogen a tenu à collaborer avec "une équipe avec laquelle je me sens bien". Elle s'est ainsi entourée de Chloé Struvay pour l'assister à la mise en scène ; de Pierrick Drochmans, qui a imaginé un univers sonore composé de sons électroniques originaux ; et de la scénographe Cécile Balate.

"Musicalement, nous voulions raconter l'envers du miroir, précise-t-elle. Donc, on n'entend pas de coups de feu, de cris… On entend ce qui résonne en Rehana". Quant à la scénographie, elle a été pensée en hommage à l'artiste-plasticien Christian Boltanski (1944-2021), dont l'œuvre questionne la frontière entre l'absence et la présence. "Ici aussi, je voulais ramener quelque chose de doux dans cette histoire très dure. On n'a pas voulu montrer l'horreur du monde, insiste la metteuse en scène. Par exemple, très vite, nous nous sommes accordées avec Cécile et Morgiane pour qu'il n'y ait pas de fusil sur scène". Un exercice d'autant plus difficile pour la comédienne qui s'est entraînée avec "une vraie arme" afin de donner l'illusion au public d'une parfaite maîtrise d'un fusil.

"C'est une pièce inspirée d'une histoire vraie. J'avais donc le désir de faire cela le mieux possible, d'être à la hauteur de cette parole, reprend Morgiane El Boubsi. Ce spectacle se jouant actuellement, il trouve, auprès des spectateurs, un écho différent, et sans doute plus fort, de par l'actualité du conflit ukrainien. C'est triste, mais passer par le prisme de la scène permet de resensibiliser les gens au fait qu'il se passe encore aujourd'hui des choses en Syrie".

