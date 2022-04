Morgiane El Boubsi, lumière dans les ténèbres

Elle a 17 ans, la vie devant elle, l'insouciance de la jeunesse et la liberté en étendard. Elle a 17 ans, vit en Syrie, dans un petit village non loin de la ville kurde de Kobané. Elle a 17 ans et vient d'être reçue à l'École de droit. Elle a 17 ans. Elle s'appelle Rehana ("l'Ange"). Mais, en 2014, sa vie va basculer. Kobané, sorte de "Thonon-les-Bains de la Syrie", va, pendant un an, être "l'endroit le plus important de la terre" : "la ligne de front entre la tyrannie et la résistance", la capitale de la combativité kurde face aux assauts de Daech.

Rehana pourrait être une héroïne de papier, née sous la plume de l'auteur britannique Henry Naylor (dont on avait déjà chroniqué Borders mis en scène par Jasmina Douieb), mais l'histoire qui se déroule sous nos yeux, Mon Ange (traduction française d'Adélaïde Pralon), est inspirée de faits réels. Pour incarner cette jeune femme au destin bouleversant, Jeanne Kacenelenbogen, qui signe une première mise en scène prometteuse, a immédiatement pensé à Morgiane El Boubsi. Et elle ne s'est pas fourvoyée : pendant 1h05, la comédienne transporte, dans un mélange de douceur, de rage et de pudeur, le public aux confins de la Syrie, du paisible verger familial de Rehana planté d'arbres ancestraux aux ruines ensanglantées de Kobané.

Esclave sexuelle et snipeuse

Pacifiste pétrie d’idéaux de justice, Rehana se destine à devenir avocate. Mais son père, ancien combattant kurde, comprend que le pire est à venir : le président syrien Bachar-al-Assad a survécu au Printemps arabe, entraînant une terrible guerre civile, tandis que Mossoul (Irak) est tombée aux mains de l’État islamique. Alors, il entraîne sa fille au maniement du fusil.

Été 2014, le pire est là : Daech arrive ; il faut fuir en Europe. Mais, arrivée à la frontière turque avec sa mère, Rehana, vraie tête de bois, refuse de quitter la Syrie : elle veut aller chercher son père resté au village pour défendre sa ferme. La jeune femme quitte alors définitivement la lumière des jours heureux pour les ténèbres de la guerre : capturée par Daech et vendue comme esclave sexuelle, elle parvient à s’échapper, avant de rejoindre les rangs des YPJ, les Unités de protection de la femme, faction combattante kurde exclusivement féminine. Snipeuse, celle qu’on surnomme désormais “L’Ange de Kobané”, aurait tué une centaine de djihadistes, avant d’être assassinée par Daech.

Une dichotomie en clair obscur

Monologue intense et éprouvant par l'insoutenable réalité à laquelle il confronte les spectateurs, Mon Ange est aussi un récit infusé de poésie, de solidarité et d'espoir. Une dichotomie en clair obscur qui se reflète tant dans la mise en scène de Jeanne Kacenelenbogen (assistée de Chloé Struvay) – placements, choix des éclairages et musiques, avec l'ambiance sonore inédite de Pierrick Drochmans – que la magnifique scénographie de Cécile Balate – des modules posés à même le sol qui figurent les villes que parcourt Rehana et s'illuminent au fur et à mesure –, totalement mises au service de Morgiane El Boubsi.

Seule sur scène, la comédienne irradie le plateau de sa présence : du récit au style direct, elle est Rehana ; le père de celle-ci ; Wahid, un djihadiste ; un marchand de pétrole ; Loubna, une combattante des YPJ… Elle court, elle marche, elle pleure, elle se cache, elle craint, elle défie, elle chante, elle lutte, elle affronte… Elle tue. Elle est, à la fois, tout ce qui représente l’horreur d’un conflit et tout ce qui donne foi en l’être humain : cette abnégation à se battre, au prix de sa vie, pour la liberté et la survie d’autrui.

--> Bruxelles, Le Public, jusqu’au 23 avril. Infos et rés. au 0800.944.44 ou sur www.theatrelepublic.be