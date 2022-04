Accueil Culture Scènes Et si la jupe de "Norman" était normale ? L’identité au cœur du focus consacré au théâtre jeune public belge à Avignon. Laurence Bertels, envoyée spéciale à Avignon

Norman, chaussettes girly et sac à dos pailleté, aime tournicoter dans sa robe floue. Plus cela virevolte, plus il est content. Le toucher de sa jupe l’enchante, le souffle du vent caresse son âme… Un jour, il reçoit l’autorisation de se rendre à l’école dans sa tenue favorite. Sa joie sera de courte durée. Le chemin, balisé des regards, moqueries et insultes sifflées par les badauds, sera de plus...