Artiste de garde, tout un métier

Alors que le Covid frappait la Belgique de plein fouet et charriait toute une série de protocoles sanitaires très stricts (port du masque, distanciation sociale, testing, quarantaine….), le secteur culturel, durement frappé par les restrictions et fermetures/réouvertures, “s’armait” pour tenter de parer à toute éventualité : lors de la reprise des spectacles, il fallait éviter au maximum d’être contraint d’annuler des représentations pour cause de cas Covid au sein des équipes artistiques et techniques.

C'est dans ce cadre que le directeur du Théâtre Le Public, Michel Kacenelenbogen, a sollicité cet hiver l'auteur Philippe Blasband pour créer "un spectacle de garde", soit un spectacle sous forme de seul-en-scène qui pourrait se jouer au pied levé dès qu'une pièce de la programmation initiale est annulée (en tout ou en partie) parce que l'un des artistes est tombé malade et doit s'isoler. Depuis janvier, ce dispositif de dépannage n'avait pas encore dû être activé. Mais, mardi soir, Aylin Yai, a été appelée quelques heures à peine avant la représentation de A German Life pour remplacer Jacqueline Bir, testée positive au Covid, et jouer le monologue La comédienne de garde.

Pendant un peu plus d'une heure, elle a ainsi emprunté le décor et les éclairages de A German Lifepour raconter aux spectateurs en quoi consistait son métier d'artiste de garde. D'anecdotes (elle a été appelée par Broadway, La Monnaie…) en digressions (sur l'eau potable, le prénom du régisseur, les cafés…) et confidences personnelles (ses origines turques, sa phobie de l'avion, etc.), la comédienne de garde a fait transparaître son amour de la scène, du public, et, surtout, sa foi en la survivance du théâtre malgré les incertitudes et inquiétudes qui planent sur l'avenir.

--> “La comédienne de garde” se joue jusqu’au retour sur scène de Jacqueline Bir. Pour plus d’infos, veuillez contacter le Théâtre Le Public au 0800.944.44