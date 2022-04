Accueil Culture Scènes L’école des tourments et aléas de l’amour Au Parc, “L’École des femmes” de Molière, mise en scène par Patrice Mincke, divertit autant qu’elle saisit par son inaltérable contemporanéité. Guy Pion est Arnolphe dans "L'École des femmes" de Molière. ©Zvonock Stéphanie Bocart Journaliste





Ah Molière ! Quel délice d'écouter, qui plus est en cette année anniversaire, ses vers dans un français tenu, pointu et précis, où chaque mot est gorgé d'un sens aigu et exalte la beauté de la langue en une harmonieuse partition. Mais il n'est pas tout de savourer le son mélodieux des vers, encore faut-il en saisir la portée....