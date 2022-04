Accueil Culture Scènes Jan Fabre, condamné pour harcèlement sexuel, faisait de ses acteurs et actrices "des guerriers de la beauté" L’artiste enchaîna les spectacles, faisant de ses acteurs et actrices "des guerriers de la beauté" et les poussant pour cela aux limites, voire au-delà, du "convenable" ©EFE Guy Duplat Collaborateur culturel





Jan Fabre, condamné vendredi pour harcèlement sexuel et attentat à la pudeur est entré dans le monde de l’art de manière tonitruante dès son plus jeune âge et ne l’a jamais quitté,...