Fabienne Aucant nommée à la direction de Charleroi danse

Proche collaboratrice d'Annie Bozzini lors du mandat entamé par celle-ci en 2017, Fabienne Aucant a été désignée par le CA de Charleroi danse pour lui succéder à la tête de l'institution, soulignant la continuité et la transition que signe cette nomination. Les lignes phares du projet Corps et espaces dansants de la future directrice générale et artistique - qui prendra ses fonctions le 1er octobre - reposent sur le rayonnement de la danse appliqué à de nouveaux territoires physiques, humains et digitaux, ainsi que sur un soutien renforcé aux artistes et aux tendances émergentes. Fabienne Aucant souhaite également développer un projet d'échanges artistiques intitulé Nos Futurs, marqué par la reconversion économique et la transition écologique dans le contexte post-industriel européen.