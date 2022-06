Josh O’Connor: "Dans ce film, il serait absurde de ne pas avoir de scènes de nu"

Pour la réalisatrice de 45 ans, révélée par son premier film choc, Bang Gang (une histoire d'amour moderne) en 2015, cette romance tragique représente "tout ce qui me passionne dans la vie : l'écriture, le sexe et le pur cinéma" . "Cette histoire nous parle à tous. Cela parle de notre expérience d'être humain. La vie est pleine de tragédies, de deuils. Le scénario et le roman présentent cela de façon très délicate. Le cinéma est le médium idéal pour explorer cette expérience."

Tension érotique

Après avoir retracé de façon assez maladroite le quotidien de combattantes kurdes contre Daech dans Les Filles du soleil , avec Golshifteh Farahani et Emmanuelle Bercot en 2018, Eva Husson s'attaque ici au film historique à l'anglaise. "Ce qui m'attirait, ce n'était pas la période. J'ai été plus influencée par d'autres films d'époque, comme Le Temps de l'innocence (de Martin Scorsese en 1993, NdlR) ou Carol (de Todd Haynes en 2015) , où il n'est question que des relations et de ce que cela signifie d'être humain. La période où cela se situe n'a pas d'importance" , estime Eva Husson.

Mothering Sunday met en scène la passion amoureuse de façon très sensuelle, voire érotique. Odessa Young et Josh O'Connor apparaissent ainsi souvent nus à l'écran. La nudité ne dérange pas le jeune acteur britannique. "On est tous mal à l'aise avec son corps. Mais là, je suis à l'aise, car j'aime faire des films, trouver toute la vérité d'un personnage. Dans un film comme celui-ci, il serait absurde de ne pas avoir de scènes de nu. Car la nudité raconte la moitié de l'histoire. Comment faire croire à cet amour absolu, à cette vulnérabilité totale entre deux êtres ? Une manière, ce sont les dialogues, l'autre, c'est l'image. Déshabiller les deux personnages jusqu'à leur nudité la plus intime est une étape importante. Je ne suis à l'aise avec mes scènes de nu que si elles sont nécessaires. Ici, elles le sont…"

Changer de regard sur les hommes

Dans son film, Eva Husson présente un personnage masculin en rupture avec les conventions de son époque, qui accepte sa fragilité. "La toxicité réside dans cette vision des hommes comme toujours forts, fiables, infaillibles… Mais ce n'est pas ça la vie ! Prenez Superman, c'est risible. Les super-héros sont risibles ; c'est un refus de grandir. Mon expérience du monde est remplie d'hommes incroyables, qui luttent. C'est cela qui est beau" , explique la réalisatrice.

Son acteur va dans le même sens : "On voit de plus en plus ce genre de rôles, car on en a besoin. Le cinéma doit montrer des hommes qui essayent de comprendre leur place dans le monde et l'origine des privilèges dont ils bénéficient depuis si longtemps. Si l'on voit plus ces rôles d'hommes à l'écran, c'est que les scénaristes femmes et les réalisatrices n'écrivent pas que pour les actrices, elles écrivent aussi pour les acteurs."

La culpabilité du survivant

Le Paul Sheringham de Mothering Sunday ressemble beaucoup au prince Charles dans The Crown . Soit un homme qui doit faire face à des choix de vie qui lui sont imposés par ses parents, par la société dans laquelle il évolue. "Ce n'est pas une décision consciente, mais c'est vrai que j'ai tendance à jouer des hommes qui font face à des problèmes de masculinité et de pouvoir , acquiesce l'acteur. On m'a aussi fait remarquer la proximité entre mes personnages dans The Crown et dans Seule la Terre (romance homosexuelle dans la campagne anglaise de Francis Lee en 2018, NdlR) . Le lien ne m'était pas apparu directement, mais c'est vrai. Le prince Charles a du mal à articuler ses émotions à cause de sa classe sociale, tout comme Johnny Saxby. Les classes supérieures et inférieures ont cela en commun…"

Ce qu'a beaucoup aimé Josh O'Connor à la lecture du scénario de Mothering Sunday , c'est aussi le fait que la fragilité du personnage soit liée à son statut de survivant. "Ce qui m'a intéressé chez lui, c'est la culpabilité du survivant. Les deux frères de Paul sont morts à la guerre, ainsi que deux de ses amis. Il est supposé épouser une femme qu'il n'aime pas, qui aurait dû être l'épouse d'un d'autre, disparu… C'est évidemment la recette d'un désastre. Celui qui reste porte tout le poids des attentes des parents des autres garçons. Je me suis vraiment accroché à cela pour construire mon personnage…"

(*) Critique du film dans le "Arts Libre" de mercredi.