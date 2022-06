“Le théâtre, c’est chiant !” “Pas du tout !”, défend Victor, 16 ans

Silhouette ultra fine ourlée d'une coupe au bol aux boucles rebelles, Victor Pestanes dégage une prestance peu commune. Une grande tasse de café à la main, il est, en ce lundi matin, tôt dans les murs du Théâtre des Riches-Claires. C'est, qu'à seulement 16 ans, il vient de créer, avec le soutien de l'équipe du théâtre, la première édition d'un nouveau festival, par et pour les jeunes : Nouvelle Senne, qui se déploiera aux Riches-Claires ce samedi 2 juillet, dès 10 h.

Des chaussettes et des gourdes

À sa prestance s'allie une assurance, à la fois timide et naturelle, presque déconcertante pour l'adulte que nous sommes. "On est à J-5. Le stress ? Ça va", sourit-il posément. La question taraude : Mais comment, Diable !, ce jeune homme se retrouve-t-il à la tête d'un festival, qui plus est dans un important lieu culturel du centre de Bruxelles ? "Tout est parti du concept de la mini-entreprise", raconte-t-il. Élève en 5esecondaire en option maths-économie à l'École européenne, Victor est, en début d'année scolaire, tenté d'y participer avec trois camarades de classe. "À la première réunion d'information, on nous a expliqué qu'il s'agissait de vendre un produit comme des chaussettes, une gourde, etc. Et cela ne nous a pas tellement intéressés." Il lance alors : "Et si on organisait un festival de théâtre ?". Stupéfaction chez ses trois condisciples. "Ils m'ont fait de grands yeux : 'Mais non ! Le théâtre, c'est très chiant !'".

Victor, épris de théâtre depuis ses six ans, ne se laisse pas démonter : "Mais pas du tout ! Absolument pas !" Pour les convaincre, "je les ai traînés aller voir quelques pièces". "Et, ils ont un peu flashé. Du coup, ils m'ont dit : 'On te suit ! Lançons-nous dans l'aventure !'" Pour Victor, l'objectif est clair : s'il a pu "convertir" ses trois amis au théâtre en les emmenant voir quelques spectacles, "j'essaie, avec ce festival, de reproduire cette conversion auprès du plus de jeunes possibles".

Un coup de fil : “Viens ! On fait le festival”

Encore fallait-il trouver un endroit pour l'accueillir, ce festival. Victor envoie un courriel "à tous les lieux culturels de Bruxelles". Il reçoit alors un coup de fil d'Éric De Staercke, auteur, comédien, metteur en scène et directeur des Riches-Claires, qui luit annonce : "Viens ! On fait le festival".Pour Éric De Staercke, également professeur à l'IAD, la proposition de Victor, "bien qu'il existe quelques festivals", répond "à une vraie demande des étudiants qui sortent des écoles de théâtre d'être entendus et vus". "Cela provient d'un changement dans le système d'enseignement, explique-t-il. Aujourd'hui, nos écoles de théâtre ne forment plus seulement des acteurs-interprètes qui vont se mettre au service d'un réalisateur, d'un metteur en scène. Mais bien des auteurs, des concepteurs de spectacle. Ce sont donc des artistes complets, mais, quand ils sortent de l'école, il n'y a rien pour eux".

Suicide, féminisme, Covid…

Puis, et surtout, ajoute Éric De Staercke, "ce festival touche le public adolescent". Et c'est bien là le critère principal en vertu duquel Victor a choisi les dix spectacles qui seront présentés samedi : "Qu'ils puissent plaire à des ados". De même, il fallait que "ces spectacles soient le fruit de jeunes artistes et qu'ils abordent des thématiques qui nous concernent en tant que jeunes". Pour ce faire, sur les conseils avisés d'Éric De Staercke, il a écumé les festivals des écoles de théâtre – Courants d'airs(Conservatoire de Bruxelles), Outsas (Insas) – et est allé à la rencontre de plusieurs collectifs (la cie Protéo, le collectif Crustacé, etc.). Il a ainsi ramené dans sa besace Ce coup émoi de Lola Delcorps et Mathilde Geslin, qui traite du suicide ; Engrais de Lila Leloup&co, qui nous plonge dans l'après-Covid tandis que Soror de Marion Verselle, Panagiota Theofilopoulou et Sarah Plume s'attache au féminisme ou qu'Irma de Sasha Delongeuil et Elisa Peters raconte l'histoire d'une drag-queen qui a passé 40 ans.

“Ado, rien ne te pousse à aller au théâtre”

À l'aune de ce nouveau festival, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles de nombreux jeunes jugent que "le théâtre, c'est chiant". Pour Victor, "quand on est ado, aller au théâtre, c'est toujours lié aux cours ou à une sortie scolaire. On n'ira jamais voir une pièce qui n'est pas au programme, qui ne sert pas". Et de préciser : "Si tes parents ne t'ont pas traîné au théâtre quand tu étais enfant, si tu n'as pas été, plus jeune, apprivoisé par le théâtre, et bien, il n'y a rien qui te pousse, quand tu es ado et que tu peux choisir tes loisirs, à sortir au théâtre".

Le jeune garçon est bien conscient de la chance qu'il a eue : très tôt, ses parents l'ont "beaucoup"emmené au théâtre. Puis, "la tendance s'est inversée : c'est moi qui les traînais au théâtre, s'amuse-t-il. J'ai été piqué et ça ne s'est plus arrêté". Il arpente une grande diversité de scènes et "je me suis rendu compte que le théâtre, ce ne sont pas que des pièces du XIXe de trois heures en décor fixe avec vingt comédiens en costume". Au contraire, "au théâtre, il y a plein de sujets importants qui sont traités comme l'économie, la politique… et qui sont proches de notre quotidien". "Il y a une loupe autour d'un type de théâtre, qui a un intérêt, mais il faut agrandir le focus", plaide-t-il. Et les opportunités, à prix démocratiques, pour que les ados puissent partir à la découverte de pièces aux formes diverses et variées ne manquent pas : représentations générales, bords de scène,… et festivals, à l'image de Nouvelle Senne, où l'on peut voir deux spectacles pour 5 € et 10 spectacles pour 10 € !

--> Le samedi 2 juillet dès 10h, aux Riches-Claires à Bruxelles. Programme complet et rés. sur https://lesrichesclaires.be