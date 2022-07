“Roméo et Juliette”, de Vérone à Villers-la-Ville

Après deux années difficiles dues au Covid, cet été marque le retour d’une super-production au cœur de l’Abbaye de Villers-la-Ville. Place, dès le 12 juillet, à l’une des plus célèbres pièces tragiques : “Roméo et Juliette” de Shakespeare. Mise en scène par Thierry Debroux.

Mardi, alors que quelques dizaines de visiteurs profitent de l'après-midi ensoleillée pour flâner dans les ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville, il règne une certaine effervescence. Des jardiniers égalisent les vastes pelouses avec de grosses tondeuses ; dans les allées, des ouvriers transbahutent des brouettes chargées de matériaux ; d'autres encore, disqueuse à la main, s'affairent à sécuriser et faciliter l'accès du public au sein de l'abbaye. À une semaine de la première représentation de Roméo et Juliette , célèbre tragédie de William Schakespeare et 36e spectacle théâtral d'été à Villers-la-Ville, l'heure est aux grands préparatifs pour accueillir les quelque 900 spectateurs attendus chaque soir, du 12 juillet au 6 août.

©JC Guillaume

Les équipes techniques et artistiques ont, elles, en revanche, déjà pris leurs quartiers à Villers-la-Ville il y a une bonne semaine. À l'abri des regards sont installées des cabines de fortune rassemblant maquilleuses, habilleuses, loges des comédiens, catering, etc. "Les comédiens répètent environ trois semaines en salle à Bruxelles puis ils arrivent à Villers, où ils ont encore deux semaines de répétition , nous guide Patrick de Longrée, co-producteur et scénographe. Il faut donc quand même un certain confort dans l'inconfort" .

“Être au plus juste de ce que ressent une ado”

Sur le plateau monté au cœur des ruines de l'Abbaye, Baptiste Blampain et Mathilde Daffe, qui forment le couple mythique de Roméo et Juliette – deux jeunes gens de Vérone tombés fous amoureux malgré la haine de leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet –, sont en pleine répétition d'une scène dansée. Le soleil s'est hissé haut dans le ciel et darde généreusement ses rayons. Pas de quoi toutefois déconcentrer les deux comédiens, qui, en costumes, sous une chaleur pesante, reprennent méticuleusement les mouvements chorégraphiés par Emmanuelle Lamberts. "On est bien dans la respiration, bien dans la musique" , les encourage-t-elle juste avant qu'ils ne s'élancent dans une courte danse emplie de désir et de passion. "En tant que chorégraphe, je suis chanceuse que Thierry Debroux, qui est à la mise en scène, veille à faire des connexions entre les différentes disciplines , se réjouit Emmanuelle Lamberts. Intégrer de la danse dans une pièce de théâtre permet d'insuffler un peu de nouveauté, de varier les énergies et de découvrir les comédiens sous différentes facettes" .

Baptiste Blampain (Roméo) et Mathilde Daffe (Juliette) en pleine répétition d'une scène dansée. ©JC Guillaume

Tout le spectacle est, en effet, ponctué "de petits moments comme ça" , confirme Thierry Debroux. "Par exemple, quand Juliette apprend de sa nourrice qu'elle va pouvoir rejoindre Roméo, je me suis projeté dans ces adolescentes dans leur chambre qui apprennent ce genre de nouvelle, mettent de la musique à fond la caisse et dansent comme des folles , raconte-t-il. On est évidemment au-delà de l'écriture de Shakespeare, mais on est au plus juste de ce que vit intérieurement une adolescente dans de tels moments".

"Roméo et Juliette", “une évidence”

Après le succès, en 2019, de Cyrano , déjà mis en scène par Thierry Debroux, à Villers-la-Ville puis au Théâtre du Parc (dont il est le directeur), "c'était une évidence de lui proposer Roméo et Juliette, se souvient Patrick de Longrée, d'autant qu'il avait aussi fort envie de monter cette pièce de son côté" . Thierry Debroux abonde : "Je suis toujours à la recherche de spectacles qui vont permettre une grosse distribution et raconter une histoire pour toutes les générations de spectateurs . Comme je ne me suis pas beaucoup confronté à Shakespeare en tant que metteur en scène, si ce n'est Hamlet , Roméo et Juliette est tombé comme une évidence" . Pour Patrick de Longrée, "Thierry Debroux maîtrise tous les ingrédients qui font la force du théâtre populaire : le choix d'un grand texte, une grande distribution (ils sont une quinzaine de comédiens dans Roméo et Juliette , NdlR), l'utilisation de décors originaux et monumentaux, de magnifiques costumes, une bande-son ciselée, des éclairages sophistiqués… Il a son tour de passe-passe pour révolutionner la nature du théâtre populaire et toucher au cœur les gens d'aujourd'hui" .

Thierry Debroux, metteur en scène de "Roméo et Juliette". ©JC Guillaume

Montrer la modernité d’un amour sans compromis

Adapté moult fois à l'opéra, au cinéma (notamment avec Roméo + Juliette de Baz Luhrmann en 1996) ou en comédie musicale ( West Side Story en 1957) (lire ci-contre), Roméo et Juliette traverse les siècles depuis 1597. Mais comment, en regard de toutes ces versions, lui donner un souffle nouveau ? "J'ai essayé de perdre tous les souvenirs que j'avais de ces différentes versions, en particulier celle de Baz Luhrmann que j'avais adorée , confie le metteur en scène. Je me suis concentré sur la modernité et la violence de cet amour sans compromis entre Roméo et Juliette ainsi que sur le poids du patriarcat, incarné, notamment, par le père Capulet" .

Plus particulièrement, "en relisant la pièce, je me suis rendu compte que le rôle de Juliette est assez formidable, car c'est une jeune fille active, passionnée, qui prend son destin en main, sans compromis, et va à l'encontre de la société très patriarcale de l'époque. C'est donc un personnage extrêmement moderne" . Et d'ajouter : "Parfois, on la voit comme une jeune romantique, dans le sens fleur bleue. Or, pas du tout : c'est le romantisme du XIXe siècle. D'ailleurs, même si c'est le spectacle de la Renaissance, je n'ai pas choisi cette période pour ancrer la pièce. J'ai opté pour le XIXe parce que ce siècle est beaucoup plus proche de nous et que c'est le moment du romantisme torturé, adolescent" .

Les répétitions de "Roméo et Juliette", 36e spectacle d'été à Villers-la-Ville

