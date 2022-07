Serebrennikov en cour d'honneur à Avignon: le combat pour la liberté, jusqu’à la folie

Il est près d'une heure du matin. Sur le grand mur du Palais des Papes, une projection termine le spectacle et crie en lettres immenses sur un fond rouge sang : Stop the War. C'est la seule allusion directe que fait le metteur en scène et réalisateur russe Kirill Serebrennikov à la guerre actuelle qu'il combat vigoureusement, qui l'a amené à s'exiler à Berlin et qui vient d'entraîner la fermeture à Moscou de son Centre Gogol.

Mais tout Le Moine noir qui fait l'ouverture du Festival d'Avignon peut être vu à l'aune de cette tragédie.

Certes, la courte nouvelle de Tchekhov (20 pages) date de 1894 et le metteur en scène préparait déjà ce spectacle bien avant l'attaque de Poutine. Mais Le Moine noir parle du combat toujours actuel pour la liberté, contre tous les formatages, jusqu'au risque de la folie.

©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

C’est l’histoire d’un intellectuel, Andreï Kovrine, épuisé par ses combats et ses nuits blanches. Tania, une amie d’enfance, l’invite à prendre du repos dans le grand domaine d’arbres et de fleurs de son père Pessotski qui jadis s’était occupé de lui.

Sur la grande scène de la cour d'honneur, on voit trois serres de jardinier couvertes de plastique, où s'affairent des moujiks. Pessotski incarne bien la volonté de normalité, cette médiocrité d'un quotidien sans horizon que refuse Kovrine. Pessotski ne parle que de tailler et bouturer ses arbres. Alors que Kovrine répète que « plus une homme est différent d'un arbre résistant au froid, plus il est libre. » Pessotski convainc Kovrine de se marier avec Tania, mais cela ne l'aide en rien et il sombre peu à peu dans la folie avec une hallucination récurrente où il voit apparaître un étrange moine noir.

Kaléidoscope

Conforté par le moine qui le pousse à chercher la vérité et la liberté, Kovrine explique que « sans folie il n'y a pas de liberté ». Il est envoyé en hôpital psychiatrique, ce qu'il regrettera : « Je perdais la raison mais alors j'étais heureux. »

La nouvelle de Tchekhov permet d’évoquer de grands thèmes comme le sens de la vie, la fragilité de l’existence, le risque de croire en ses idées. Serebrennikov en est lui-même un bel exemple, lui qui a si souvent contesté le régime de Poutine et fut durant deux ans assigné à résidence à Moscou.

©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Le metteur en scène fait de cette courte histoire une longue pièce de 2h45 qui mêle théâtre, musique et danse avec une vingtaine de personnes sur scène. Il a eu une idée aussi risquée que belle a priori : faire raconter la même histoire avec ses variations, par quatre protagonistes (Pessotski, Tania, Kovrine et finalement le moine noir). Pour brouiller encore les choses, il fait jouer le rôle de Kovrine par trois acteurs et celui de Tania par deux actrices. Et le spectacle est joué dans trois langues: allemand, russe et anglais

Serebrennikov veut ainsi échapper au piège d’un récit linéaire avec des causalités simples. Dans la vie, rien n’est ainsi. Nous devons nous débrouiller, chacun avec ses fragilités, face à une multiplicité de points de vue et de vécus. La force du théâtre est alors de pouvoir tous les représenter et les unifier dans une communauté humaine qui est le théâtre.

Le vent dramatique

Il y a dans Le Moine noir de très belles images: les paysans massés derrière les plastiques des serres, l'expression de la folie de Kovrine, l'arrivée des 20 moines noirs alignés sur un long banc, le mariage de Tania, des belles projections abstraites sur le mur, comme un « trou noir ». Les chants aussi sont très beaux, depuis ceux du choeur des moujiks jusqu'à ceux du chœur orthodoxe des moines.

Le vent qui soufflait vivement jeudi soir sur Avignon s’engouffrait dans la Cour et participait joliment à la folie de Kovrine en faisant claquer les plastiques des serres, voler des éléments du décor et flotter le long voile de mariée de Tania.

Mais tout n’est pas réussi. Si certains acteurs comme celle qui joue Tania sont magnifiques de nuances, d’autres hystérisent leur jeu. Il est aussi dommage qu’il y ait des longueurs qui font décrocher les spectateurs, le sentiment de longueur étant accentué par le choix de Serebrennikov de faire jouer quatre fois (différemment) la même histoire. La quatrième partie où les moines sont quasi seuls en scène eut dû être bien plus courte, comme un hymne au combat douloureux pour la liberté, mais elle se perd dans une longue chorégraphie sommaire et kitsch.