L’hilarante folie musicale de Sans Tambour

Le programme du Festival d’Avignon est forcément inégal. Il faut toujours rappeler que le Festival prend le risque de soutenir et de montrer des créations. Mais voilà déjà, en ce début de Festival, deux autres spectacles à ne pas rater, fort différents, mais tous deux très réussis.

Le bouche-à-oreille a vite amené le spectateurs à rejoindre nombreux le Cloître des Carmes où se donne Sans tambour de Samuel Achache, un bijou de fantaisie musicale et théâtrale qui rappelle l'esprit des premiers spectacles de Christof Marthaler, ses meilleurs, avec la même qualité des musiciens et chanteurs qui sont aussi des acteurs. Samuel Achache enchante avec cette pièce hilarante tout en étant pleine de nostalgie, emplie d'un douce folie et de dérapages contrôlés, un pièce hyperréaliste, très humaine et tendre, où la musique est omniprésente centrée sur les lieder de Robert Schumann.

Le décor sur la scène montre une maison en ruines comme balayée par le vent violent qui secoue Avignon. Cinq musiciens en tenue de concert viennent s'y asseoir (violoncelle, saxophone, piano, accordéon, clarinette) ainsi qu'une belle soprano Agathe Peyrat qui interprète très bien ces lieder si nostalgiques. Les musiciens viendront se mêler aux trois acteurs et inversement, l'un d'eux (Leo-Antonin Lutinier) est aussi chanteur de lieder.

Dès le début, on assiste à une violente dispute conjugale se terminant par la destruction encore plus avancée de la maison. On comprend que chacun cherche un autre monde, un autre espace que celui, trop étriqué, dans lequel nous nous trouvons. Les gravats s'entassent sur la scène alors que les saynètes s'enchaînent au plus grand plaisir du public : on voit un acteur entrer dans une drôle de clinique où on veut l'opérer à la tête de la maladie de l'amour. Dans la clinique, on peut se baigner et la scène au bord de la piscine est à nouveau hilarante comme comme celle de l'épouse adultère se cachant avec son amant ou celle du piano droit suspendu dans les airs qui tombe sur le « fou ». Cette mécanique maîtrisée et déjantée intègre très bien une musique créée et les lieder romantiques de Schumann (Florent Hubert signe la direction musicale). La chanteuse pouvant même chanter un lied sous la douche.

Le public a longuement ovationné ce moment de pur plaisir intelligent.

Sans Tambour, Festival d'Avignon ©Christophe Raynaud de Lage

Une autre Iphigénie

Toute autre ambiance à l'Opéra d'Avignon où se donne une Iphigénie réécrite par Tiago Rodrigues, le nouveau directeur du Festival, qui succèdera à la fin de cette édition à Olivier Py. Ici, la mise en scène d'Anne Théron est belle et sévère, hiératique, en phase avec le drame antique. Pas de folie cette fois, si ce n'est celle bien plus grave des hommes se lançant dans des guerres absurdes jusqu'à obliger un père (Agamemnon) à sacrifier sa fille Iphigénie pour plaire aux dieux et faire enfin souffler le vent dans les voiles des bateaux grecs en partance vers Troie pour récupérer Hélène.

Tiago Rodrigues a eu l'idée géniale d'imaginer le drame sans l'injonction des dieux. Les rois le savaient, écrit-il : «Les dieux sont des histoires qu'on raconte aux Grecs pour justifier ce qu'ils ne comprendraient pas autrement. Les dieux sont une fable qu'on nous raconte pour nous souvenir autrement de ce qui s'est réellement passé. »

Mais alors, sans les dieux, c’est aux hommes seuls que revient la responsabilité des choix, et ici de tuer Iphigénie. De préférer la mort d’une enfant à arrêter à temps une guerre absurde (venger l’honneur d’un homme trompé par sa femme).

Cette Iphigénie résonne d’accents féministes bienvenus. Le choeur des femmes réclame aux hommes d’arrêter cette violence inutile dont on sait qu’elle entraînera le cycle sans fin de la vengeance.

Mais rien n’y fait. Le drame a lieu mais cette fois de la seule responsabilité des hommes. L’armée grecque veut en finir et exige d’Agamemnon le sacrifice de sa fille Iphigénie qui finit, elle, par s’y résoudre mais en réclamant un point essentiel: que cette mort soit ensuite oubliée, niée, pour ne pas entraîner de vengeances.

Iphigénie, Festival d'Avignon ©Christophe Raynaud de Lage

>>> « Sans Tambour » jusqu’au 13 juillet et « Iphigénie », jusqu’au 13 juillet, Festival d’Avignon jusqu’au 26 juillet