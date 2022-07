Festival d’Avignon : la loi des choix

Suivre un festival comme celui d’Avignon, c’est se plonger chaque jour dans souvent trois spectacles de création.

Inévitablement, il y a des propositions qu’on juge ratées et qu’on choisit de ne pas évoquer en se concentrant d’abord sur les réussites. Cependant il y a aussi cette zone grise de propositions prometteuses qui pourtant déçoivent à nos yeux mais qui méritent d’être citées. En voilà deux exemples.

Le chorégraphe et danseur Emmanuel Eggermont, proche de Raimund Hoghe, le grand chorégraphe mort il y a un an, propose All over Nymphéas (allusion aux Nymphéas de Monet). Son spectacle pour cinq danseurs charme d'abord avec sa gestuelle originale faite de motifs qui sont des gestes répétés du quotidien, avec ses costumes sophistiqués, sa scénographie. Et puis peu à peu, on perd le fil et le spectacle apparaît trop maniéré, artificiel. Dommage.

Le lait des mères face à la guerre

Le Palestinien Bashar Murkus, basé à Haïfa, est un plasticien plus qu'un metteur en scène. Milk, qu'il présente dans le In, est une proposition généreuse évoquant les femmes face à toutes les guerres, portant les cadavres de leurs enfants sacrifiés.

Leur lait maternel coulant à flots est évoqué sur scène par les fausses poitrines des six performeuses prenant soin des morts, et consolant encore l’homme né de leur ventre devenu le mort d’une Piéta.

Ici aussi, cet univers visuel puissant, ramenant à l’esprit des images médiévales, devient à un moment grandiloquent et répétitif. Il aurait gagné à plus de finesse (pourquoi ne pas substituer des chants de femmes palestiniennes à une fade musique internationale ?). Dommage, de nouveau.