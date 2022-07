Les Doms ont vingt ans et l’appétit de la jeunesse

Il y a juste vingt ans, Hervé Hasquin achetait le théâtre du Rocher des Doms à Avignon pour en faire la vitrine de la création théâtrale francophone belge. Si, au départ, le monde théâtral belge était sceptique voire hostile, la perception a vite changé et les Doms font aujourd’hui l’unanimité. Un anniversaire qu’évoque pour nous, à Avignon, Alain Cofino Gomez, le troisième directeur des Doms après Philippe Grombeer et Isabelle Jans.

Comment les Doms ont-ils évolué ?

Un chemin s’est fait petit à petit et a grossi. Ce qui était une interrogation est devenu une évidence. Très vite se sont mis en place une saison sur l’année et un festival en juillet. Sur le fond, rien n’a vraiment changé. Dès le début, il y a eu une saison avec des résidences, un accueil d’artistes de la Fédération et ensuite le festival pour présenter des créations de Wallonie-Bruxelles. Bien sûr, des choses se sont ajoutées comme la question de la francophonie que j’ai amenée. Il me semblait important pour la diffusion internationale de nos artistes que cette porte-là soit aussi ouverte. Et bien sûr, on a insisté davantage sur le jeune public.

On a tendance à parler des Doms comme d’un In dans la jungle du Off ?

On n’est pas les seuls à faire des choix qualitatifs forts (la Manufacture aussi par exemple), et à être accompagnés par des territoires (les Suisses font de même). Qu’on aime ou pas l’un ou l’autre de nos choix, les gens savent qu’ils y verront un niveau de qualité, c’est ça qu’on leur promet depuis le début.

Vous êtes bien implantés dans la ville et votre beau jardin est devenu un rendez-vous du public et des pros…

On est presque considérés comme un théâtre français au niveau local car on travaille toute l’année étroitement avec la ville et la région. Nous sommes doubles : un théâtre qui participe à la vie de la ville durant la saison et qui amène aussi durant le festival l’exceptionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Peut-on chiffrer l’impact pour nos compagnies qui viennent y chercher une aide à la diffusion internationale ?

On y travaille toute l'année avec des focus professionnels. Quand le festival arrive, les programmateurs savent déjà qu'ils peuvent trouver aux Doms quelque chose d'intéressant, d'indicible, qui est l'esprit francophone belge. La venue aux Doms d'un spectacle jeune public peut générer jusqu'à 300 représentations supplémentaires. Notre théâtre jeune public est très regardé. En théâtre adulte, cela peut entraîner jusqu'à 50 voire exceptionnellement 100 représentations en plus.

Comment a démarré ce début de festival post-Covid ?

Le démarrage est impressionnant et très précoce. Les locations (logements) étaient déjà vite complètes et, dès le 6 juillet, veille de l'ouverture du festival, les foules ont commencé à remplir la ville. Pour nous, avant même l'ouverture, on avait déjà 30 % de réservations en plus pour les programmateurs et le public, par rapport à 2019 qui était pourtant une très bonne année. Quelque chose de plus gros, plus rapide s'est mis en place. Dès le 7 juillet, on avait déjà des salles complètes (pour Koulounisation , Tout ça pour l'amour…) alors que souvent, cela ne démarre vraiment fort qu'autour du 14 juillet.

À la programmation de spectacles créés en Communauté française s’ajoute pour la deuxième fois la Garden Party, courtes propositions jouées dans le jardin.

C'est le fruit d'appels qu'on fait 6 mois avant le festival, des projets choisis par un jury de non-professionnels de la programmation. On propose à trois artistes choisis 20 000 euros pour jouer tous les jours 30 minutes dans le jardin. C'est plus compliqué d'y amener le public et les programmateurs car ce sont des créations. Pour les 20 ans des Doms, j'ai ajouté une invitation au KVS, le théâtre flamand de Bruxelles dirigé par Michael De Cock que je connais de longue date. Il y présente la performance avec des cordes de l'artiste franco-turque Bahar Temiz tirée de son spectacle Ice qui sera en ouverture de la saison prochaine au KVS. Le KVS a déjà jeté des ponts avec la FWB depuis longtemps. L'inviter cette année, c'est montrer que nous sommes des théâtres ouverts à nos voisins.

L’expérience sera-t-elle reproduite ?

C’est une question. Pourquoi ne pas s’ouvrir à d’autres territoires comme l’Afrique ? En Belgique, on est parfois trop fermés dans nos communautés. On veut toujours proposer nos œuvres ailleurs mais, en sens inverse, on hésite à accueillir celles de l’étranger. Il faut montrer qu’on est ouverts, non repliés sur l’entre-soi, car nous sommes fondamentalement ouverts.

À vingt ans, on a plein de projets ?

Aller plus vers l’international en saison, vers la francophonie, et travailler plus le jeune public car ce sont les spectateurs de demain. C’est crucial : on constate que le chemin entre le chez soi et là où on va voir une œuvre devient de plus en plus dur à parcourir. Si on ne donne pas très tôt cette appétence à aller voir des spectacles, cela devient très difficile.

