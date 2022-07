L'Insas a une nouvelle directrice: Manon Ledune

La nouvelle est tombée lundi soir: c'est Manon Ledune qui succédera dès la rentrée 2022 à Laurent Gross à la direction de l'institution. Nouvelle direction, mais pas nouvelle tête puisque, entrée en 2007 à l'Insas, elle y occupa plusieurs fonctions. Professeure de production d'abord, elle devient agente qualité en 2009, puis chargée de la communication.

Langues et Littératures romanes et Gestion culturelle (ULB) ont été les formations de celle qui commença sa carrière comme collaboratrice au secteur des Arts de la scène au ministère de la Culture, puis comme chargée de production auprès de plusieurs compagnies et artistes. Les enjeux de la formation et de la transmission figurent depuis toujours parmi ses priorités. Manon Ledune accompagne l'élaboration des nouveaux masters en production et en danse, en partenariat avec la Cambre et Charleroi danse, tout en s'investissant activement dans le soutien à la libération de la parole et la lutte contre les discriminations au sein de l'établissement.

Forte de sa connaissance de l'intérieur des rouages de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion – des contenus pédagogiques aux questions d'infrastructure, en passant par les aspects politiques, institutionnels et législatifs –, la jeune quadragénaire souligne son attachement à cette école qui, depuis 60 ans, mise sur la pédagogie par projet, fondée sur le collectif, l'apprentissage technique et la responsabilité artistique.

"Inventer de nouveaux espaces de rencontre"

Parmi les défis sur lesquels Manon Ledune entend porter son attention figurent l'international (et son corollaire l'enrichissement des imaginaires et des pratiques des élèves en vue de leur insertion dans les secteurs professionnels), la transdisciplinarité (et l'accroissement des espaces de rencontres entre les divers départements de l'école), le déploiement du master Danse et pratiques chorégraphiques.

"L'école est prête pour inventer de nouveaux espaces de rencontre entre nos départements et au-delà, pour rendre nos formations encore plus pertinentes", affirme la nouvelle directrice – la première femme à remplir cette fonction après trois directeurs. Convaincue que "l'Insas a son rôle à jouer dans la cité", Manon Ledune prend le parti d'optimaliser les expertises en poursuivant les partenariats entamés avec les autres institutions d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.