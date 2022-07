Corentin De Naeyer, un Belge à l'Opéra de Paris

À 17 ans, Corentin De Naeyer vient d’être admis dans le corps de ballet de l’Opéra national de Paris. Il figure parmi les trois seuls garçons à avoir été sélectionnés sur plus de 200 candidats auditionnés ! Un parcours exceptionnel, fait de sueur et de sacrifices, pour ce jeune Belge qui a d’abord été formé au Conservatoire de Bruxelles.

Il affiche un sourire généreux, éclatant, qui lui creuse deux petites fossettes. On oserait même dire qu'il a carrément la banane. Et il peut bien ! À 17 ans (bientôt 18, fin août), Corentin De Naeyer vient d'être admis au sein du corps de ballet de l'Opéra national de Paris, l'une des plus prestigieuses compagnies de danse au monde. "J'ai travaillé comme un fou [pour y arriver] et je compte travailler plus encore", affirme-t-il.

La danse ? “Je ne sais pas pourquoi”

Travailler, encore et encore, toujours plus, pour repousser ses limites, physiques et mentales, sans cesse plus loin : tel est le mantra qui guide Corentin depuis qu'il a découvert la danse classique, à l'âge de 11 ans. "Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu envie, un jour, de faire de la danse classique parce que ma réponse ne va pas vous plaire, lâche-t-il tout de go. En fait, je ne sais pas du tout pourquoi. Enfant, je pratiquais plein de sports un peu au hasard – du tennis, du kung fu,… – et, à 11 ans et demi, curieux que j'étais, j'ai demandé à ma maman, qui m'a toujours soutenu, de m'inscrire à un cours de danse classique". Il débarque alors rue de la Fourche, au Conservatoire de Bruxelles, pour une audition en solo devant Menia Martinez, ancienne danseuse étoile de renommée internationale, et Benedicto Cieza, professeur de danse classique. "Ils m'ont fait faire des mouvements dont je n'avais, jusque-là, jamais entendu parler comme le grand écart, mais j'avais quelques facilités et ça me plaisait", se souvient-il. Quelques mois plus tard, après avoir reçu une formation de base, il entame, à 12 ans, un cursus intensif au Conservatoire. "Au départ, Corentin n'avait pas un physique particulier, mais, en un an, sa morphologie s'est développée – il a pris des centimètres (il mesure aujourd'hui 1m88, NdlR) –, il s'est fortement impliqué et a très vite acquis le maintien du danseur à la barre", se rappelle, impressionné, Jean-Paul Dimmers, directeur du Conservatoire et ancien danseur.

Du Conservatoire à “Petit Rat”

Pendant trois ans, de ses 12 à 15 ans, chaque soir après l'école, Corentin, qui est né et vit à Wemmel, suit les cours au Conservatoire de Bruxelles. Mais "au niveau de ma scolarité, ça ne se passait bien. Je n'étais pas intéressé, j'avais une personnalité qui ne rentrait pas dans les codes. Donc, j'ai vite compris que ce n'étais pas là que j'allais être heureux". Après un stage aux Hivernales de la danse à Liège, Marie Doutrepont, ancienne danseuse professionnelle, lui conseille vivement de "danser plus". Mais le Conservatoire de la danse manque cruellement d'une réelle structure de formation des futurs danseurs de haut niveau. Alors, avec l'aide de Menia Martinez, Corentin parvient à décrocher une audition en vue d'intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ce jour-là, pétrifié par le stress, il a de terribles crampes d'estomac, mais sa volonté et ses indéniables capacités lui offrent le sésame pour devenir un "Petit Rat" de l'Opéra.

Logé en internat à Paris, il suit les cours de l'éducation nationale de 8 h à 12 h tandis que l'après-midi, de 13h30 à 18h30, est consacrée à l'enseignement de la danse (classique, contemporain, caractère, jazz…) ainsi qu'à des cours complémentaires (musique, mime, histoire de la danse, anatomie…). "Dès mon entrée à l'école de danse, je me suis fixé comme objectif le travail, le travail, raconte Corentin. Je ne tenais pas non plus à me faire des amis à l'école, car je ne voulais pas être distrait de ma route. Je voulais juste danser et évoluer. Et ça a fonctionné comme ça", jusqu'au 30 juin dernier, où il a passé le concours pour intégrer, en tant que quadrille, le corps de ballet de l'Opéra de Paris.

©Chris Dève

Une jeunesse en grande partie sacrifiée

Les places sont très chères : huit en tout, pour 18 élèves diplômés (en 2022) de l'école de danse – qui bénéficient d'un recrutement prioritaire en interne – et plus de 200 candidats externes originaires des quatre coins du monde. Mental d'acier, Corentin s'est psychologiquement mis en condition pendant le mois précédant l'audition, notamment avec de la méditation. "Je me suis conditionné dans l'idée de réussir et, le jour du concours, j'étais très concentré, mais zen dans ma tête. J'étais confiant dans mon travail. Donc, sur scène, j'ai montré que la danse était ma passion." Le résultat est sans appel : de sa promotion, il est le seul garçon à avoir été retenu, aux côtés de quatre filles, tandis qu'une fille et deux garçons ont été sélectionnés parmi les candidats externes.

Mais, pour en arriver à un tel niveau d'excellence, Corentin est bien conscient du sacerdoce auquel il s'astreint. "J'ai vraiment sacrifié une grande partie de ma jeunesse pour rester concentré sur mon travail, confie-t-il, ému. J'ai 17 ans et je ne sais pas ce que c'est que de sortir en boîte de nuit, d'aller en soirée, d'être bourré ou même de tirer sur une cigarette".

“J’adorerais être seul sur scène”

À quelques semaines d'embrasser une nouvelle vie – il s'est trouvé un petit studio à Paris – et de s'engager professionnellement dans la danse dès la fin août, Corentin est plus déterminé que jamais à gravir les échelons jusqu'au Graal du titre d'Étoile de la danse. "Je rêve de jouer les grands classiques et d'interpréter les rôles principaux. J'adorerais être seul sur scène et transmettre mes émotions au public à travers mon art, ambitionne-t-il. Je continuerai de travailler pour atteindre des rôles de solistes et monter dans la hiérarchie du ballet".

Pour ce faire, hors de question de dévier de sa trajectoire. "La seule chose, c'est que j'aimerais me faire des amis, avoir une vie sociale un peu plus active et, peut-être, tomber amoureux, car ça, je ne connais pas du tout encore."