Une guerre bon enfant pour réunir la Belgique

"À l'attaque ! In de aanval !" C'est le signal. Une douzaine d'enfants dévalent le talus, les poings levés. Ils hurlent en français et en flamand. C'est la guerre : La Guerre des boutons made in Belgium.

Dans cette adaptation belgo-belge, Lebrac est le chef des enfants de Beausart, un lieu-dit perdu dans les campagnes du Brabant Wallon. Depuis toujours, son clan affronte le village voisin, Bierbeek, planqué de l’autre côté de la frontière linguistique. Tous les jours après l’école, les enfants se retrouvent dans la forêt, prêts à se battre au nom d’un conflit communautaire qui se transmet de génération en génération.

Pour une première, le projet est ambitieux : 17 comédiens, une pièce bilingue, en plein air, tout public et des gradins de 600 places ! Mais l'équipe est confiante. Damien de Dobbeleer, metteur en scène, est à la tête des troupes : "Je voulais réunir le public autour d'un spectacle divertissant et émouvant. C'était important de m'adresser au cœur de tous les Belges". Pour lui, La Guerre des boutons, le roman de Louis Pergaud, est une évidence : "C'est un récit original qui pousse à la réflexion. Mais il porte aussi un message de collectivité et de solidarité à travers les fronderies enfantines. C'était l'occasion d'aborder les tensions communautaires de manière ludique".

Arme secrète ? De l’énergie à revendre

Pour l'occasion, le château de Mérode, à Rixensart, fait de son terrain un théâtre à ciel ouvert. Derrière la bâtisse de briques rouges, du vert à perte de vue. "Le cadre est idéal : rustique, champêtre, verdoyant… Et à quelques kilomètres de la frontière linguistique !", s'exclame le metteur en scène en s'enfonçant dans le sous-bois.

La scène est là, plantée au milieu des arbres. À droite, les bancs amovibles de la classe du Père Simon. À gauche, ceux, déserts, de l'église du village. Et tout autour, la forêt, le champ de bataille. Sur les planches, on compte douze jeunes, dont cinq néerlandophones, et tous sont doublés. Travailler avec des enfants, c'est… "intense !" "Mais ils nous le rendent au centuple, confie Damien. Ils ont une envie débordante de faire et de refaire. C'est ahurissant de voir une telle exigence et un tel professionnalisme chez des comédiens si jeunes. C'est un vrai coup de boost pour toute l'équipe !" Mais à la moindre pause, les enfants en culottes courtes et bretelles se pourchassent. Ils jouent, attrapent des sauterelles et sautent sur les épaules de leurs camarades. Damien tente de les canaliser. En français, d'abord. Puis, dans un néerlandais approximatif… "Ça nous fait toujours marrer !", plaisantent Arsène (Camu) et Amira (Marieke). Pas toujours évident de gérer une équipe bilingue ! Arsène, 13 ans, approuve : "Moi, je ne parle ni néerlandais, ni anglais, mais on s'arrange. Certains sont bilingues donc ils nous traduisent ce qu'on ne comprend pas". "C'est comme un stage de langue !", renchérit Amira, avant de faire volte-face. Derrière eux, leurs camarades chahutent. Tous scandent à tour de rôle leur réplique favorite : "Potverdekke, Jan !" Les rires éclatent, complices.

“De 7 à 177 ans”

L'amitié qui règne entre les comédiens se retrouve au cœur de la pièce. Entre les affrontements espiègles des enfants et les colères comiques de leurs parents, Damien de Dobbeleer propose un spectacle tout public. "De 7 à 177 ans !", affirme-t-il. "J'espère que les enfants y trouveront l'envie de vivre des aventures incroyables et que les adultes déterreront leurs trésors d'enfance."

Pour autant, "pas question de leur vendre une happy end trop commerciale et sans saveur". Le metteur en scène a pour ambition d'aborder, avec légèreté, des thèmes qui traversent notre société : la question communautaire, l'absurdité de la guerre, les hostilités stériles qui s'entérinent,… Tout en cherchant des solutions à ce conflit qui oppose les deux clans. "C'était important pour nous de laisser les enfants porter un message de paix.", explique-t-il. L'union fait la force, comme on dit chez nous.

--> Rixensart, Château de Mérode, du 19 juillet au 13 août, à 20h30. Infos et rés. sur www.guerredesboutons.be