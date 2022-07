Un verre en terrasse avec Véronique Gallot et Manon Lepomme au Festival d'Avignon: "C'est difficile d'apprendre à cesser de se comparer"

À Épiscène, jour de relâche, soir d’éveil

"J’adore que la vie me rappelle d’éviter les jugements hâtifs." Virginie Lemoine orchestre avec Alice Faure des "rencontres improbables" le lundi à minuit, dans le Off d'Avignon, accueillies par Jeannine Horrion dans son théâtre belge et convivial.