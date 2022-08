Accueil Culture Scènes "Semilla", première graine et pépite plantée aux Rencontres théâtre jeune public Le grand rendez-vous du théâtre pour l’enfance et la jeunesse vient de s’ouvrir avec "Semilla", entre cirque, danse et paroles, à l’attention des tout-petits Laurence Bertels







Sémillante comme la semilla, petite graine qui poussera au rythme du temps, Sara Olma raconte, dans son espagnol natal et chantant la feuille qui pousse, les fleurs du primavera, les fruits qui s'ensuivent. Plus que jamais, en cet été caniculaire, la valeur d'une graine qui grandit, d'un arbre qui s'épanouit, de fleurs qui portent leurs fruits prend sens et racine en nos consciences. On ne pouvait donc trouver...