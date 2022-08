Pourquoi parle-t-on la langue de Molière ?

Que vaut une merde d’artiste ?

Insolite histoire de l’art (2/5). Interroger l’histoire de l’art permet de comprendre l’époque qui la regarde et le rapport que la société entretient à l’art et aux artistes. Ici-bas, on essaie de le faire en riant. Aujourd'hui, La Merde d'Artiste, de Piero Manzoni. Ou comment l’art, que l’on considère comme une référence absolue, peut-il se moquer de nous ? Et, question insoluble, que vaut-il ?