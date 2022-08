Accueil Culture Scènes Où est passé l’Agneau du célèbre tableau de Jan Van Eyck ? Les Rencontres théâtre jeune public osent désacraliser l’art et le handicap. Laurence Bertels







Comment les artistes racontent-ils le monde aux enfants ? Pourquoi éveillent-ils leur curiosité culturelle ? En quoi l'art forme-t-il les citoyens de demain et initie-t-il à la paix plutôt qu'à la guerre ? La réponse se trouve aux Rencontres théâtre jeune public à Huy, qui battent leur plein et drainent des centaines de programmateurs, enseignants et autres professionnels à l'affût de pépites qui donneront aux enfants un autre écho du bruit des bottes en Ukraine, de la crise énergétique, du handicap ou du difficile parcours des migrants. Comme dans Frontera du Théâtre des 4 mains, un spectacle illustratif à vocation pédagogique...