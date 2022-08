De Shakespeare à "Ennemi public", Philippe Jeusette, le fidèle audacieux

Décès du comédien Philippe Jeusette, l'une des fortes figures de la série "Ennemi public"

Le comédien est décédé à 56 ans. On l'attendait, comme chaque saison depuis plus de trente ans, sur les scènes prochainement. Son dernier rôle à l'écran sera celui de Patrick Stassart, dans la troisième et dernière livraison de la série "Ennemi public", dont le tournage s'était terminé cet été.