De Bruxelles en Wallonie, des Jours de fête pour ouvrir la saison

Le Théâtre national et la Maison de la culture de Tournai s’associent pour trois jours éclectiques où glaner des pépites. Avec le Collectif français 49701, les Tournaisiens d'Okidok et la compagnie bruxelloise Orange Sanguine.

Ouvrir une saison peut s’envisager de mille façons. Les fêtes, d’ailleurs, iront bon train dans les théâtres au cours des prochains week-ends, avec ou sans DJ, performances, food trucks voire pique-nique. Le Théâtre national s’associe en cette rentrée à la Maison de la culture de Tournai pour un lancement en forme de mini festival, où Bruxelles et la Wallonie s’ouvrent même à l’international.

Le Collectif 49 701, fondé il y a une dizaine d'années – et ainsi nommé en référence au nom de code qui permettait d'ouvrir son premier lieu de travail, le Studio-théâtre d'Asnières-sur-Seine –, débarque à Tournai avec son théâtre en série, voire en saisons. Les Trois Mousquetaires se profilent ainsi sur trois jours, en plein air et en trois lieux distincts.

Un théâtre de série, pour et dans la ville

Avec son théâtre "pour et dans la ville", qui fait entrer en résonance le répertoire littéraire avec "le patrimoine institutionnel et architectural", le collectif fait parler de lui jusqu'à être pressenti, dit-on, pour Avignon.

©Collectif 49701

En attendant, c'est à Tournai et dans les environs que le public belge pourra découvrir la version 49 701 de l'œuvre de Dumas. Vendredi, Saison 1 : L'Apprentissage, à Saint-Maur, où le spectacle est suivi d'un banquet guinguette. Samedi, Saison 2 : D'Artagnan se dessine, au Parc du Château du Saulchoir, à Kain. Et dimanche, Saison 3 : Les Ferrets ou l'honneur de la Reine, au Parc du Séminaire de Choiseul, à Tournai.

Une saison par Jour de fête donc, où, avec une solide troupe d'interprètes, dont les metteuses en scène Jade Herbulot et Clara Hédouin, le Collectif 49 701 "se réapproprie ce blockbuster de la littérature en tâchant de rendre hommage à l'énergie brutale et bordélique de ces jeunes hommes qui – tous pour un et un pour tous – mourraient sur place plutôt que de rendre leur épée", comme l'indiquent le National et la Maison de la culture de Tournai, fièrement partenaires dans cette aventure où se trace de neuf l'histoire originelle du Théâtre national de Belgique et de son fondateur Jacques Huisman, à la tête d'abord des Comédiens routiers.

Okidok, les enfants du pays en leur for intérieur

La décentralisation, jamais éteinte, rejaillit au cœur de ce qui se nomme désormais Théâtre national Wallonie-Bruxelles. Après les ouvertures voulues et cultivées par ses prédécesseurs, le nouveau directeur du TN Pierre Thys a résolu d'affirmer les territoires créatifs de la FWB en prévoyant, pour les cinq ans de son mandat, chaque année un week-end de lancement dans l'une des cinq provinces francophones. En commençant donc par le Hainaut.

©Gordon War

Enfants du Tournaisis, Benoît Devos et Xavier Bouvier présentent samedi à Kain leur création In Petto – de l'italien in petto (en secret), lui-même issu du latin in pectore (dans la poitrine).

Performatif et clownesque, l’univers de la Cie Okidok s’adresse à tous les publics et parle – sans paroles – à tous les âges. Un théâtre gestuel où le duo de clowns convoque l’absurde et la fragilité humaine, à bord d’une charrette en équilibre instable. Leur mission, leur ambition : à la faveur d’un moment suspendu, trouver l’équilibre fugace qui leur permettra de poursuivre leur chemin.

Le fameux fumet du pain tout frais

Bruxelloise quant à elle, et volontiers itinérante, la Cie Orange Sanguine n’a pas fini de faire flotter le fameux fumet du pain frais. La RBM (réserve boulangère mobile) est d’ailleurs le principe qu’ont décidé d’activer Madame Bénédicte et sa nouvelle assistante Lidi. Sa boulangerie battait de l’aile ; il s’agit de redresser les choses en assurant la promotion de la fabrication traditionnelle du pain au levain. Mais l’artisan boulanger Maître Piazza consentira-t-il à jouer le jeu ?

Voilà l'intrigue portée par Jeannine Gretler et ses acolytes Nathalie de Pierpont et Jean-François Piazza dans Le four à bois, la caravane passe! qui se pose dimanche à Chercq et s'adresse aux adultes comme aux enfants, dès quatre ans.

©Ger Spendel

Cette collaboration éclectique et festive sert aussi de coup d'envoi à la saison de la Maison de la culture de Tournai. "Une saison pour habiter la maison", puisque la réouverture après rénovation/transformation se profile. Une saison riche de "58 spectacles, 75 représentations, 13 coproductions (dont 9 créations maison)", annonce l'institution. Sans oublier une série d'expositions, de nombreux ateliers, des stages, des rencontres, des collaborations avec les écoles, des partenariats institutionnels, associatifs et artistiques. Et ça commence maintenant !