La Tricoterie 2.0 prend son envol culturel avec deux nouvelles salles

Le Boudoir et le Grenier peuvent accueillir musique et théâtre. Inauguration le 16 septembre.

Discrète porte d'entrée, le 158 rue Théodore Verhaegen pourrait passer presque totalement inaperçu dans cette artère saint-gilloise animée si n'était accolé à la façade un écriteau affichant La Tricoterie en lettres blanches sur fond rouge, sous-titrée Fabrique de liens. Le seuil franchi, l'étonnement est d'autant plus grand : un long couloir mène à une seconde entrée qui s'ouvre sur 1 700 m2 (!) entièrement rénovés en un espace multiple – événementiel, participatif, culturel et durable. À l'intérieur, ce midi-là, règne une certaine effervescence : on fore, on cloue, on déblaie, on court d'un bout à l'autre… C'est qu'il ne reste plus que quelques jours pour terminer les ultimes travaux, ranger et passer un coup de torchon avant l'inauguration officielle de La Tricoterie 2.0, ce vendredi 16 septembre.

Les traits fatigués mais les yeux pétillants, Xavier Campion et Joëlle Yana, co-fondateurs de La Tricoterie, se sentent "surexcités et tellement heureux de démarrer cette nouvelle aventure". "En même temps, on se sent aussi très fébriles, confient-ils, assis au soleil sur l'une des toitures vertes de l'édifice, parce qu'on se dit 'Qu'est-ce qui va nous arriver ? Comment va-t-on gérer ça ?'". Cette "nouvelle aventure", c'est la création de deux salles supplémentaires, de deux toitures vertes et d'aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite (PMR), qui viennent compléter et étoffer l'offre socio-culturelle de cet espace atypique qui a ouvert ses portes en mars 2013.

L’isolement social, “mal du siècle”

Trois ans plus tôt, en 2010, Xavier Campion, auteur, comédien et metteur en scène, et Joëlle Yana, spécialisée en multimédia, ont un vrai "coup de foudre" lorsqu'ils visitent les lieux alors occupés par une usine de fabrication de meubles. "On avait l'intuition que c'était ici que devaient se réaliser nos projets, se souvient Joëlle Yana, émue. Ça correspondait vraiment aux petits graffitis qu'on griffonnait dix ans auparavant sur les bancs de l'unif". Au cours de leurs études à l'Ihecs (Institut des hautes communications sociales), ils nourrissent, en effet, déjà le projet de créer une maison, avec un foyer en son centre, "où une grand-mère pourrait apprendre à un jeune à préparer une mousse au chocolat tandis que ce dernier lui apprendrait à utiliser les réseaux sociaux", résume Xavier Campion.

Objectif ? Vaincre "l'individualisme forcené", l'isolement social, "un des maux du siècle", en créant du lien. "Fonder un lieu de rencontre physique, où on a un intérêt pour l'Autre, était en soi une terrible aventure", poursuit-il. Le concept de "Fabrique de liens" était né. Et, avec lui, s'entamait la réhabilitation progressive de cet ancien bâtiment industriel. Se sont ensuite greffées au développement du projet les notions de durabilité – "il y a dix ans, les questions climatiques étaient déjà plus que là", relève Xavier Campion – et de culture, car "on est convaincu que la culture est le meilleur moteur pour transmettre des idées et des émotions". S'y côtoient ainsi des soirées jeux de société, un repair café, des scènes jam, des ateliers d'écriture, le brunch du dimanche, la chorale d'un soir, etc.

Des séries de huit à dix représentations

Atypique, le projet du duo l'est aussi dans son modèle économique puisqu'il fonctionne sur la base d'une coopérative (à ce jour, ils sont 342 coopérateurs) et d'une ASBL. Le principe ? L'activité événementielle et horeca (mariages, séminaires d'entreprise…), gérée par la coopérative, "aux tarifs du marché", de La Tricoterie permet de "générer des fonds pour organiser une saison socio-culturelle (aux mains de l'ASBL, NdlR), avec, notamment, des spectacles gratuits, des scènes ouvertes…"

Forte de ce fonctionnement, La Tricoterie s'est lancée, en 2021, dans une ultime étape : acquérir le dernier morceau de l'ancienne fabrique de meubles via une importante levée de fonds pour y aménager deux nouveaux espaces : une salle de concert et de théâtre (le Boudoir) et, à l'étage, une petite salle polyvalente (le Grenier). Pari osé, risqué en plein Covid, mais amplement réussi. Après moult péripéties et quelques sueurs froides, "aujourd'hui, c'est l'accomplissement physique, architectural – on ne va plus agrandir, après, c'est sûr ! – de notre projet, se réjouit Xavier Campion. Nous avons créé-là un outil qui répond à tous nos rêves, toutes nos attentes".

La Tricoterie a aménagé deux toitures vertes. ©La Tricoterie

Et de souligner : "Notre projet s'est professionnalisé, a cherché et trouvé son identité". Concrètement, le Boudoir (150 places) est "un écrin unique à Bruxelles équipé d'une acoustique optimale pour de la musique de chambre 'élargie', du théâtre et toutes les formes métissées à amplification faible", décrit-il non sans fierté. "C'est vraiment une Tricoterie 2.0 dans le sens où c'est une nouvelle ère, s'enthousiasme-t-il, parce qu'on n'a jamais eu une telle programmation. Là, en théâtre, on a des séries avec huit à dix représentations et des dates (comme les mercredis et jeudis) qui n'étaient jusque-là jamais destinées à des pièces". Preuve que La Tricoterie ambitionne de s'imposer dans le paysage théâtral comme un lieu reconnu et de référence, elle ouvre sa première saison ce samedi 17 septembre avec le seul-en-scène Finir en beauté de Mohamed El Khatib (1) (à 19 h et 21 h), coprésenté avec le Théâtre National dans le cadre de son festival Weekend ouvert (jusqu'au 24 septembre). S'ensuivront D'autres vies que la mienne(28, 29 et 30/9 – 1, 4, 5, 6, 7/10), Notre Soleil (8 et 9/10), Décameron (du 26 au 29/10), etc.

Un contrat-programme pour 2023-2027?

Si Xavier Campion et Joëlle Yana ont des étoiles plein les yeux, ils restent toutefois les pieds bien sur terre. "Ce projet reste économiquement très fragile, prévient le comédien. Certes, nous revendiquons l'idée d'être en économie sociale et de pouvoir trouver une bonne partie de nos fonds nous-mêmes, mais nous répondons à des missions d'intérêt public (en termes de cohésion sociale, de culture…) qui nécessitent, inévitablement, au moins 30 % de subventions publiques". Or, "là, on n'y est pas du tout". Voilà pourquoi ils remettront, en novembre, une demande de contrat-programme pour 2023-2027. "Nous espérons que la dimension 'arts de la scène' va pouvoir être reconnue, grâce à ces nouveaux espaces et la ligne artistique claire et forte que nous avons identifiée (théâtre documentaire, récits de vie…)", défend encore Xavier Campion. Depuis dix ans, "La Tricoterie a fait ses preuves et a acquis une crédibilité", poursuit-il. "Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent se positionner clairement afin que nous puissions professionnaliser et stabiliser notre modèle. C'est un long chemin. Il faut convaincre, si pas changer les mentalités, mais nous sommes optimistes."

--> (1) Entre fiction et documentaire, Mohamed El Khatib livre un récit autobiographique sur la famille, la langue maternelle, le pays, le souvenir, le deuil. À La Tricoterie (Saint-Gilles), le 17 septembre à 19h et 21h. Infos et rés. au 02.537.96.69 – www.tricoterie.be