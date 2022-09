Accueil Culture Scènes Marche des zombies, personnel à genoux, cocktails servis à une condition...: immersion dans les coulisses d’une soirée de stand-up Peu après 20 heures, l’humoriste du jour monte sur la scène du Kings of Comedy Club à Ixelles. Les applaudissements d’un public impatient de vivre une soirée animée par le rire et la bonne humeur retentissent. Si le spectacle ne fait que commencer, les comédiens et les serveurs sont déjà à pied d'oeuvre depuis un moment, se livrant à des préparatifs et des rituels particuliers... Pour la série “Dans le secret des lieux”, LaLibre.be a passé une soirée stand-up dans un Comedy Club bruxellois. Clémence Dascotte Le Kings of Comedy Club à Ixelles ©JC Guillaume

C'est en fin d'après-midi et sous la pluie que Lisa Lejczyk franchit les grandes portes noires du Kings of Comedy Club. Parfois, elle monte sur les planches. Mais ce soir, elle est chauffeuse de salle, hôtesse d'accueil et régisseuse. Alors, quand on a ces trois casquettes à porter, il vaut mieux ne pas trop tarder. À son arrivée, Lisa se met directement à disposer les petites tables en bois noir aux abords de la scène : "La disposition des tables est vraiment essentielle ici. Rien n'est laissé au hasard. Tout est organisé pour que les serveuses puissent passer entre les tables pendant la présentation. On organise les tables en L. Parfois des gens viennent et veulent les déplacer, mais...

