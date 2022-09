"La Fracture" : le poids du silence, l’éloquence des images

Yasmine Yahiatène: "Le traumatisme de mon père c’est l’Algérie ; le mien, c’est la maladie de mon père, et comment un trauma se transmet, se transforme"

Colonisation et alcoolisme, tabou et honte, colère et pardon: l'artiste, vidéaste et performeuse creuse un sensible terrain d'exploration dans "La Fracture", son premier spectacle, à venir à l'Atelier 210. Avant-propos.