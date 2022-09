“On est en train de détruire des mondes dont on n’a même pas idée qu’ils existent”, s'alarme Michèle Noiret

La chorégraphe a créé “L’Œil, l’oreille et le lieu” en résidence en Norvège. Une pièce destinée aux ados et aux adultes, où la danse-cinéma s’insinue dans le monde méconnu et essentiel des insectes. Rencontre à Sandvika, en périphérie d'Oslo, en prélude à l'arrivée du spectacle à Bruxelles, Charleroi et Liège.