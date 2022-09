Le metteur en scène et créateur du groupe Dragone s'est éteint des suites d'une crise cardiaque.

Pluie de réactions après le décès de Franco Dragone: "Un homme attachant et de grand talent qui faisait rayonner la Wallonie"

Franco Dragone est décédé à l'âge de 69 ans ce vendredi au Caire des suites d’une crise cardiaque.

Des personnalités, mais aussi des politiques, ont réagi à la disparition du metteur en scène sur les réseaux sociaux.

Paul Magnette a été l'un des premiers à réagir sur Twitter: "J'apprends avec tristesse le décès de Franco Dragone, un homme attachant et de grand talent qui faisait rayonner la Wallonie dans le monde tout en restant profondément fidèle à ses racines italiennes et louviéroises. A sa famille et à ses amis, j'adresse mes sincères condoléances."

Elio Di Rupo a également tenu à réagir. "Franco Dragone était un très grand réalisateur et metteur en scène de spectacles époustouflants. Enfant de Wallonie, il revint à La Louvière pour que la population puisse « décrocher la lune ». À son épouse et sa famille, j'adresse mes sentiments les plus émus."

Christophe Giltay, journaliste sur RTL-TVI, a écrit: "En 2014 Franco Dragone qui vient de nous quitter avait relooké les" bluebell girls" du Lido. Superbes ! Mais en vain."

