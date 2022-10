Les funérailles de Franco Dragone se tiendront à La Louvière

L’épouse, les enfants, la famille et les proches collaborateurs de Franco Dragone ont appris hier, 30 septembre 2022, son décès inopiné au Caire, où il se trouvait pour son travail, des suites d’un arrêt cardiaque.

Depuis hier, les proches ont reçu de multiples marques de sympathie du public belge et international, qui témoigne de l’ampleur du travail artistique de Franco Dragone, de la qualité de son rayonnement personnel et professionnel, laissant un patrimoine artistique très riche en héritage.

Franco Dragone est resté fidèle toute sa vie à ses valeurs qui constituaient les points cardinaux de son œuvre, l'excellence artistique, l'engagement citoyen et la valeur d'exemple.



Récemment encore, la transmission réussie de l'opéra urbain "Décrocher la Lune" en a été la plus belle illustration. Pour lui, une démarche artistique partagée "cristallise la mémoire collective".





"Depuis plus de 10 ans, Franco Dragone faisait l'objet de poursuites injustes, qui l'avaient profondément affecté. Il attendait avec espoir des tribunaux une décision qui lui rendrait enfin justice. Franco Dragone était un homme sincère, engagé et courageux", indique la famille de l'artiste à travers un communiqué.





"Décrocher la lune est un état d'esprit, avait-il coutume de dire. À nous de reprendre l'élan vital qu'il a toujours incarné et de mettre nos pas dans la route qu'il défrichait sans cesse pour tous : celle de l'excellence et de la bienveillance".



La famille et les proches de Franco Dragone organiseront dès que possible le rapatriement de sa dépouille en Belgique.





Ses funérailles se tiendront à La Louvière à une date qui n’est pas encore connue.