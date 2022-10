"Bruxelles sur Scènes" revient pour une sixième édition pendant tout le mois de novembre

Le festival des cafés-théâtres "Bruxelles sur Scènes" reviendra du 1er au 30 novembre pour une sixième édition, indiquent jeudi les organisateurs. Pendant un mois, à travers les treize lieux qui accueilleront l'événement, le public pourra découvrir "la culture de proximité qui fait battre le cœur de la capitale". Soutenu par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) et visit.brussels, le rendez-vous mettra une nouvelle fois en avant toutes les facettes des arts de la scène, qu'il s'agisse du stand-up, du jazz, du théâtre ou encore de la chanson.

Treize cafés-théâtres, parmi lesquels on retrouve l'"Atelier Marcel Hastir", le "Jazz Station", mais aussi "Le Rayon Vert", ouvriront leurs portes au grand public avec leur programmation habituelle, "mais renforcée pour l'occasion afin de toucher un nouveau public", assure l'organisation.

"Au programme, une offre riche en spectacles mêlant musique, humour, théâtre? Le tout accompagné d'un verre ou d'un repas, dans la chaleur de ces lieux intimes et conviviaux qui font la richesse de Bruxelles", concluent les organisateurs.

Outre l'"Atelier Marcel Hastir", le "Jazz Station" et "Le Rayon Vert", les autres cafés-théâtres participants sont "Le Café de la Rue", "Côté Village", "Le Fou Rire", "Le Jardin de ma Sœur", "Les Lundis d'Hortense", "L'Os à Moelle", "Le Petit Chapeau Rond Rouge", "Au B'Izou", "The Music Village" et "Zoart".