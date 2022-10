L’humiliant “Petit monde de Georges Dandin”

"Bonjour. Je suis Georges Dandin. Ça va ?" Pull bleu clair, long collant tyrolien et chaussures de marche, Georges Dandin (Arnaud Botman) se balade dans son jardin, en pelouse synthétique. "C'est ma maison et mon mouton, Colin", indique-t-il, sourire un peu béat, en montrant une maisonnette en plastique et son fidèle valet ruminant (Valentin Dayan) auquel il jette un sachet de salade sous vide. Il frappe à la porte et appelle "Angélique !" "Non !", lui répond fermement une voix féminine (Jenna Hasse). C'est alors que sort un homme de la maisonnette : Lubin (Lucas Meister) est le servant de Clitandre (Wilhem De Baerdemaeker), un gentilhomme amoureux d'Angélique.

Cette visite est loin d'être anodine, car Angélique, fille de Mr de Sotenville, n'est autre que la femme de Dandin. Riche paysan, il s'est en effet marié en échange de sa fortune, gagnant ainsi une épouse et un titre de noblesse. Mais Angélique n'a que faire de cet homme qu'elle a été contrainte d'épouser et pour lequel elle ne ressent que du dédain. Elle s'est éprise de Clitandre et compte bien vivre cet amour, envers et contre tous, y compris ses parents. Car si Mr et Mme de Sotenville (Lucas Meister et Adèle Vandroth) humilient Dandin au plus haut point – "[...] que tout gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous [...]" –, ils tiennent à préserver cette lucrative union.

Montagne et Walt Disney

Pour sa première mise en scène, Nicole Stankiewizc (Mouton Collectif) s'est emparée d'un texte classique, George Dandin ou le Mari confondu de Molière (1669), dont elle a conservé la substantifique moëlle pour l'immerger dans un univers totalement décalé et loufoque, imaginé avec le concours du scénographe Aurélien Leforestier. Le petit monde de Georges Dandin se déroule ainsi dans une ambiance empreinte des codes des dessins animés de Walt Disney et des romans de cape et d'épée. On imagine bien volontiers ce petit monde niché au pied d'un sommet, car il faut aux protagonistes grimper sur un tabouret en plastique pour observer à l'aide de jumelles ce qu'il se passe au loin, dans le monde dans haut, en l'occurrence celui de la noblesse. Puis, lorsque des visiteurs débarquent chez Dandin, c'est à coups de violents orages. Ils doivent se débarrasser de leur parka et essuyer leurs bottines de marche sur le paillasson de l'entrée. Autant de transitions qui marquent la succession des différents actes chez Molière.

De Molière, Nicole Stankiewicz a également pris soin de transmettre toute la saveur de la langue, que les comédiens interprètent avec naturel, saupoudré d'un zeste de folie. Dans ce Petit monde de Georges Dandin, on se plaît à redécouvrir l'intelligence et la modernité de Molière à travers le prisme de cette jeune troupe à la créativité et l'aplomb prometteurs.

