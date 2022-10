"Rebelle sans cause": Roda sur le fil délicat entre les clichés et leur dénonciation

Sur ses racines entremêlées et son parcours atypique, il s'était livré avec alacrité dans On the Road… A, Prix de la critique de la meilleure découverte 2016.

Début 2020, c'est au Poche que le comédien revenait sur son histoire – et celle de sa mère – dans Dieu le père, un solo là encore, épaulé par Pietro Pizzuti.

Roda Fawaz retrouve à présent Éric De Staercke qui le met en scène dans Rebelle sans cause, créé aux Riches-Claires. Si dans son premier solo l'acteur n'effleurait les clichés que pour mieux les dégommer, il semble ici prendre un malin plaisir à en jouer. Pour les dénoncer toujours – on n'en attend pas moins de ce pois sauteur volontiers piquant – mais avec un mélange de retenue et de gros sabots à la limite de faire vaciller sa prestation sur le fil.

Un bémol à nuancer par les circonstances d’un soir de première : entre proximité, tendre confidence et humour acide, un spectacle de cet ordre gagne toujours à mûrir pour trouver l’équilibre et la souplesse qui conviennent.

On retrouve cependant avec plaisir un Roda facétieux, à la plume imbibée à nouveau de son vécu, ses déboires, ses interrogations dans l'air du temps. Son personnage se veut rebelle mais pour défendre quelle grande cause ? Il semble que le terrain des indignations soit largement occupé, sinon saturé. Comment s'y tailler une place : c'est le propos – façon gimmick – de ce Rebelle sans cause qui se bat tantôt "pour susciter la confiance" lors d'une rencontre en terrasse, tantôt pour "l'interdiction d'interdire aux gens d'entrer dans les bars" (dans un parallèle entre ses souvenirs de refoulement et la période récente où le CST lui ouvrait des portes autrefois fermées) et autres "combats de [sa] vie".

Transformations à vue

Identité, intégration, insécurité, minorités, discriminations : sur ces thématiques sans grande surprise, Roda, sa présence et sa plume brodent et batifolent avec de la justesse et du mordant souvent, un peu de maladresse parfois, beaucoup de générosité en tout cas. Et cette manière qu'a le performeur de se transformer en un clin d'œil – littéralement. Il faut le voir en profileuse de spermatozoïdes dans un passage sur les coups de théâtre que peut réserver la génétique…

Outre la bouteille de rhum brandie d'entrée de jeu comme un passeport qui dirait "je suis des vôtres", et le test des cagoules qui lui permet de conclure que "l'Arabe fait plus rire que peur", les accessoires cèdent vite le pas à la plasticité de son jeu (remarqué dans des registres bien moins comiques dans les séries Unité 42 ou Invisible, notamment) et à l'énergie de son écriture. "Je sais que je ne ferai jamais partie de la majorité, mais si je ne fais plus partie de la minorité, qu'est-ce que je deviens, moi ?"