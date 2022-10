Michel Leeb : "Le public et la scène sont indispensables à ma survie"

Je connaissais Éric Assous (auteur et scénariste français, NdlR) depuis très longtemps et je lui ai toujours demandé : 'Écris-moi une pièce ! Écris-moi une pièce !', raconte, un sourire dans la voix, l'humoriste, comédien et chanteur français Michel Leeb. Puis, un jour, il m'a dit : 'Voilà, j'ai une pièce. Si ça te plaît, ça te plaît, et, si elle ne te plaît pas, tant pis !' En fait, je crois qu'il l'a écrite pour moi parce qu'il me l'a envoyée peu de temps avant de disparaître." (Éric Assous est décédé en octobre 2020, NdlR)

Lorsqu'il découvre le texte, Michel Leeb est immédiatement séduit. "Inavouable est une pièce extrêmement drôle et très bien écrite, avec des rebondissements formidables, décrit-il. Je prends un plaisir infini à la jouer."

Un même rôle pour trois comédiennes

À la création de la pièce, en 2018, Michel Leeb donne la réplique à Véronique Jannot. Il y a peu, il partageait le plateau de la Comédie des Champs Élysées avec Florence Pernel, avant de retrouver la comédienne Anne Jacquemin pour, entre autres dates, la tournée belge, du 18 au 25 octobre 2022. "C'est cette variété de partenaires de jeu qui donne du sel à la pièce, se réjouit-il, parce que je ne suis pas tout à fait le même selon que je joue avec Véronique Jannot, Florence Pernel ou, bientôt, Anne Jacquemin. Je connais très bien ces trois comédiennes. C'est, à chaque fois, un réel plaisir, mais ce n'est pas tout à fait pareil".

"Porteuse de rire", la pièce raconte l'histoire d'un couple de retraités, Gaspard (Michel Leeb) et Clémence (Anne Jacquemin), qui doivent garder leur petit-fils de 18 mois pendant que leur fils unique, Lucas (Arthur Fenwick) et sa femme Manon (Alice Raucoules) s'envolent pour quelques jours à Capri. Mais, patatras, juste avant le départ, une dispute éclate : le jeune couple est au bord de la rupture. "Le couple que je forme avec Anne Jacquemin s'aime depuis 25-30 ans et, tout d'un coup, un petit grain de sable va tout faire basculer, explique Michel Leeb. Gaspard apprend des choses qui le terrassent, mais il va se venger, car il va révéler des choses inavouables à Clémence qui vont aussi la terrasser. C'est très drôle. Le public s'attend à tout sauf à ça. La fin est explosive".

Lui-même marié depuis plus de vingt ans et papa de trois enfants, il reconnaît que "quand je me glisse dans ce personnage, je fais des comparaisons". "J'ai des petits flashes et je me dis : 'Mon Dieu ! Si ça m'arrivait, ce serait terrible !' Quelques fois, dans les yeux, dans le texte, il y a une petite réalité qui intervient, mais ça ne me gêne pas, ce n'est pas entravant, car je suis complètement dans le personnage fictif. Néanmoins, dans mon jeu, je m'inspire de ma manière d'être un peu tous les jours parce que j'essaie d'être le plus proche de la vérité possible."

Quarante ans de scène

Imitateur, humoriste, comédien, acteur pour le cinéma et la télévision, jazzman, Michel Leeb est sous les projecteurs depuis plus de 40 ans. "Je ne peux pas me passer de tout ça. Si on m'en privait, je serais très malheureux, assure-t-il. Si on me privait de la scène, je serais comme une plante sans eau : je périclite. Le public, la scène sont indispensables à ma survie". Si, à 74 ans, il est parvenu à traverser plusieurs générations de spectateurs, "c'est parce que je me suis diversifié". "J'ai fait des one-man show, des émissions, du théâtre, du chant, de la musique, etc. J'ai toujours été passionné par le music-hall : faire des imitations, des parodies, des sketches, des chansons…, faire rire pendant deux heures de mille manières différentes."

Il ajoute : "Ce métier n'est intéressant que si l'on dure. Une carrière, c'est au moins trente ou quarante ans. Mais, pour les humoristes, aujourd'hui, tenir quarante ans, ce n'est pas évident. On les voit partout; le lundi, ils sont connus et le mardi, on les a oubliés. Ça va très vite. On met en images sur les réseaux sociaux un mec qui sort trois vannes et après, il faut qu'il tienne pendant quarante ans. Ce n'est pas facile". "Nous vivons dans une société kleenex : on prend et on jette. C'est valable pour tout, ça ne concerne pas que les humoristes, regrette-t-il encore. On est dans une société consumériste. Il n'y a rien qui dure et c'est un peu dommage".