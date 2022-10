“Neuf mouvements pour une cavale”: partition pour paysages, paysans, paysannes

Les mots, la carrure, le charisme : ces termes choisis par Florence Aubenas caractérisent le personnage. Jérôme Laronze, paysan éleveur de Saône-et-Loire, ardent défenseur d'une agriculture à taille humaine, aura payé son engagement au prix fort. La grande reporter du Monde consacrait l'été dernier un récit en série à celui qui allait tomber sous les balles des gendarmes, le 20 mai 2017, au terme d'une cavale de 9 jours.

D'autres ont traité, documenté – de la plume ou de la caméra – ces faits, ce destin. C'est le cas de Guillaume Cayet, jeune auteur et dramaturge attaché à composer un théâtre populaire "écrit pour le peuple et non pas sur un peuple qu'on fantasmerait". Dans Neuf mouvements pour une cavale (Éditions théâtrales, coll. Répertoire contemporain), qui s'inscrit dans un cycle sur les violences policières, il donne voix à Marie-Pierre, la sœur de Jérôme, pour en faire une Antigone de notre temps.

Les dégâts virulents du néolibéralisme

Ce texte, Michel Bernard le découvre en mars 2020, lors du premier confinement. Le metteur en scène sort alors de la création d' À la ligne de Joseph Ponthus avec le désir de "poursuivre une réflexion autour des dégâts virulents qu'entraîne l'expansion du néolibéralisme".

Avec la pièce de Guillaume Cayet ( "27 pages d'acrobatie, une tragédie finement ciselée", ainsi que la décrit son interprète), c'est une partition qu'ouvre Michel Bernard. Ces 9 mouvements sont ceux d'une manière d'oratorio, où l'imprécation s'entremêle au quotidien, où la voix humaine (Catherine Lybaert au chant) et son équivalent instrumental (Merryl Havard au violoncelle) suivent ou précèdent les tracés qu'entrebâille la parole de Stéphane Bissot.

Car c’est bien la comédienne qui parle. Sans s’effacer derrière Marie-Pierre, elle lui prête chair, voix, émotion, colère face aux mécanismes bureaucratiques qui démantèlent les idéaux d’une paysannerie à l’échelle humaine. Face aux réglementations et à l’autorité qui ont poussé son frère à fuir et qui l’ont rattrapé.

Textures mêlées d’intime et de politique

Mais la colère ici n'escamote pas la tendresse. C'est l'une des grandes qualités de cette écriture textuelle et scénique qui – plantée sur un tapis de terre (dans la scénographie de Lionel Couvrant) devant un ciel où passent obstinément les nuages – varie registres et textures, au confluent de l'intime et du politique. "Il est là le combat, dans l'assiette moins chère et compétitive", lance Marie-Pierre alors que, en aval des neuf jours de la cavale de Jérôme, se remonte le fil de ses choix, la colonne vertébrale de sa résistance, le chemin de ses désillusions et de ses obstinations.

"Mon histoire est anecdotique, disait notre frère, ce géant. Nous lui ferons dire le contraire."