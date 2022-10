Accueil Culture Scènes Dena, "princesse guerrière" de l’humour La stand-uppeuse belgo-iranienne présente son premier spectacle au TTO. Rencontre. Stéphanie Bocart Journaliste



Bruxelles - Theatre de la Toison d'Or - TTO: Humoriste - Stand Up - Dena ©Jc Guillaume

"Je suis fière de moi. Je suis très heureuse d'arriver enfin à cette étape", sourit, émue, l'humoriste Dena Vahdani. "Je ne vis pas très loin du TTO (Théâtre de la Toison d'Or), et la Galerie de la Toison d'Or, je la connais depuis que je suis toute petite. Je me souviens que, quand j'étais aux études de médecine, lorsque je passais devant le théâtre, je restais parfois un peu plantée devant la porte, comme si je sentais quelque chose." Et, là, quelques années plus tard, à 31 ans, "je me dis 'Waouh !' C'est fou que je joue sur la même scène que ...