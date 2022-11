Christiane Jatahy et la fabrique de l’authenticité

Habituée du National, la metteuse en scène brésilienne y revient avec sa nouvelle pièce. “Après le silence/Depois do silêncio” se tourne vers le peuple qui endure les séquelles de la domination patriarcale et coloniale. Et qui lutte. Entre théâtre et cinéma, littérature et musique, réel et fiction, la créatrice fait parler trois femmes et l’héritage du Brésil à travers elles.