"Le Noël de M. Scrooge" en théâtre de papier

"Au théâtre, cette Après-midi" fournit le castelet et la notice de montage ainsi que cinq planches en couleurs où découper les décors, objets, personnages...

Imaginé et conçu par le scénographe Thibaut De Coster, Au théâtre, cette après-midi est un concept de théâtre de papier qui permet, dès 6 ans, de se (re)plonger dans l’univers d’une pièce de théâtre. Le principe? Assemblez votre théâtre de papier et manipulez les décors, les personnages... Et quoi de mieux pour les fêtes de fin d'année que de (se) faire plaisir avec Le Noël de M. Scrooge (à voir au Théâtre...