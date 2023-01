Dans cette ruelle bruxelloise, des gens travaillent dans la plus grande discrétion pour votre plaisir: “On doit se vêtir dans des couleurs sombres”

Elles sont plus de 1300 à faire vivre ce théâtre bruxellois depuis de nombreuses années. Vêtues de leurs plus beaux costumes, les marionnettes du Théâtre Royal de Toone se mettent en scène plusieurs jours par semaine. Leurs accents bruxellois et leur autodérision attirent de nombreux spectateurs à chacune de leurs représentations. Dans le cadre de son dossier “Dans le secret des lieux”, LaLibre.be est allée passer une soirée en immersion dans le seul théâtre de marionnettes traditionnelles bruxelloises encore en activité