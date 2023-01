Avec “Violence and Son”, Gary Owen confronte un ado à son père biologique, alcoolique et rustre, dans un huis-clos explosif à l’humour caustique, porté par quatre formidables comédiens. À voir au Poche.

Veste de costume sur chemise jaune à carreaux, nœud pap et chapeau Fez en feutre rouge, Liam (Adrien De Biasi), 17 ans, est un fan inconditionnel de la série de science-fiction Doctor Who. Son amie Jen (Léone François), 18 ans, partage cette même passion. Cela ne fait pas si longtemps qu’ils se connaissent – six mois –, mais Jen, qui sort avec Jordan “le rugbyman”, apprécie Liam. Elle le trouve “différent”. Ado un brin marginal et excentrique, Liam vient de perdre sa maman. C’est comme ça qu’il a atterri dans les Valleys, ancienne...