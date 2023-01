"Ivanov” ou le supplice de la culpabilité

Dès l’entrée dans la grande salle du Théâtre des Martyrs, on comprend que l’on va assister à un Ivanov d’Anton Tchekhov qui “sort du cadre”. Les spectateurs sont, en effet, invités à s’installer de part et d’autre du plateau, lequel se fond dans la salle pour ne plus former qu’un grand espace entièrement recouvert d’un tapis...

