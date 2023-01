Olivier Tarpaga : “Ces imbéciles doivent en prendre plein la gueule”

Le chorégraphe burkinabé livre à Charleroi Danse la primeur de sa nouvelle pièce, qu’il décrit comme “féministe et africaniste”. Rencontre en répétition.

Natif du Burkina Faso, Olivier Tarpaga, chorégraphe, compositeur et pédagogue, vit entre l’Afrique est les États-Unis. C’est au cœur de l’Europe qu’il choisit de faire éclore Once the dust settles, flowers...