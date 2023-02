Inno JP, le “Bounty” du Béwé à consommer sans modération

Avec “Inno JP : True Story”, l’humoriste Inno JP érige son histoire atypique en un excellent spectacle, bien ficelé et de franche rigolade. Au Théâtre de la Toison d’Or (TTO) jusqu’au 4 mars.

Il est des parcours de vie improbables dont on se dit qu’ils feraient un excellent roman, voire un film trépidant. Et bien Inno JP a, lui, fait de son “histoire assez fascinante”… un spectacle d’humour, Inno JP : True Story, dont on ne peut que vous encourager à foncer le voir. Où ? Au Théâtre de la Toison d’Or (TTO), pardi !, cette même (grande) salle qui a déjà accueilli ...