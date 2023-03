Un Carnaval des animaux d’inspiration vénitienne

Depuis samedi dernier, la Salle philharmonique de Liège ne désemplit pas. Et, ce n’est pas fini ! Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns fait salle comble et familles comblées. Le spectacle, il est vrai, se révèle féerique, enlevé, rythmé et hypercoloré grâce à une débauche de costumes baroques de toute beauté, dignes de ceux que l’on voit déambuler le long de la lagune à Venise. Les artistes, quant à eux, surgissent sur scène comme dans la salle, au plus près des spectateurs, faisant d’emblée tomber le quatrième mur. Un régal pour les...

